- सपा का 12 वर्षीय नवरत्न यादव बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय हैं और राजनीतिक समझ दिखाते हैं
- नवरत्न यादव ने बताया कि वे अखिलेश यादव के बड़े प्रशंसक हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुके हैं
- नवरत्न यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में साइकिल पर झंडे लगाकर प्रचार किया था
बिहार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन ने कई स्टार प्रचारक उतारे. इनके बयानों ने मीडियो की सुर्खियां भी बटोरीं. लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी का एक नन्हा स्टार प्रचारक भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. सपा का यह स्टार प्रचारक है 12 साल का नवरत्न यादव. ये हर सवाल का जवाब किसी पके हुए राजनीति कार्यकर्ता की तरह देगा है. जब नवरत्न बोलना शुरू करता है, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई 12 साल का बच्चा बोले रहा है. रत्नयादव की राजनीतिक समझ देख एक बार तो हैरानी भी होती है.
अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दीवाना हूं...
जब नवरत्न से पूछा गया कि वह बिहार में चुनाव के बीच क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा,'हम आदरणीय अखिलेश यादव के बहुत बड़े दीवाने हैं. जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, तब मैं पैदल निकल गया था. मुझे जीआरपी वालों ने पकड़ लिया था, तो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था. तब अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया था. इसके बाद उपचुनाव घोसी में मैंने चुनाव प्रचार किया था. तब ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मैंने प्रचार किया था, तब से अखिलेश यादव जी ने मुझे गोद ले लिया.'
साइकिल पर 25-25 झंडे बांधकर मैंने प्रचार किया
इतनी छोटी-सी उम्र में इतना ज्ञान कहा से आता है? इस सवाल पर नवरत्न मुस्कुराते हुए कहते हैं, '2022 में जब विधानसभा चुनाव था, तो साइकिल पर 25-25 झंडे बांधकर मैंने प्रचार किया था. ऐसे ही प्रचार करते-करते मैं सैफई पहु्ंच गया. सैफई के स्कूल में ही मेरा नाम दर्ज अखिलेश यादव जी ने दर्ज करा दिया है. मैं अब सैफई में ही रहता हूं. मुझे अखिलेश यादव जी का पूरा प्यार मिलता रहता है.'
बिहार में पहले चरण का विधानसभा चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए चुनाव प्रचार पूरा हो गया है. दूसरे चरण के लिए 11 नंवबर को चुनाव होने हैं और मतगणना 14 नवंबर को होगी.
