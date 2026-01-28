रोमांस कर रहा था कपल, गांव वालों ने पकड़कर मंदिर में करवा दी शादी, थाने में दूल्हे का खुला नया राज

बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव में जबरदस्त हंगामा हुआ है. हंगामे की शुरुआत तब हुई जब गांव वालों ने रोमांस कर रहे एक लड़के और लड़की को पकड़कर जबरन शादी करवा दी. लड़के की शादी पहले ही कहीं तय हो गई थी तो इस कारण लड़के के परिजनों ने लड़की के घर पहुंचकर हंगामा किया. पुलिस आई और दोनों को थाने ले गई. लेकिन पुलिस ने बाद ने जब लड़के को छोड़ दिया तो फिर बवाल हो गया.

क्या है पूरा मामला?

विरनामा गांव का एक युवक और स्थानीय युवती पिछले एक साल से प्रेम-प्रसंग में थे. दोनों ने एक-दूसरे से शादी का वादा भी किया था, लेकिन इस बीच युवक की शादी कहीं और तय हो गई. मंगलवार को दिन के उजाले में जब दोनों प्रेमी युगल सिंघिया घाट के पास रोमांस कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. ग्रामीणों ने आनन-फानन में कोदरिया गांव स्थित बीवी पोखर के पास शिव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी. शादी की खबर मिलते ही युवक के परिजनों ने लड़की के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आई.

थाने पर हुआ जमकर हंगामा

थाने लाने के कुछ देर बाद पुलिस ने बिना किसी बड़ी कार्रवाई के युवक को छोड़ दिया. इससे लड़की पक्ष भड़क उठा. लड़की के परिजन और उपसरपंच विनोद कुमार राय गुस्से में थाने पहुंचे और हंगामा किया. उनका कहना था कि मंदिर में शादी होने के बाद अब लड़की के भविष्य का क्या होगा. इस दौरान थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह और उपसरचंप विनोद कुमार राय के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई.

सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया है. बिना शिकायत के किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए युवक को छोड़ दिया गया. आवेदन मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(समस्तीपुर से अविनाश कुमार)