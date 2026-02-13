बिहार में कब रुकेगा जानलेवा जश्न? वैशाली में हर्ष फायरिंग से दो घायल, 1 की हालत नाजुक

बिहार के वैशाली से हर्ष फायरिंग की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गईं. वैशाली थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में जयमाल की रस्म के दौरान हुई अंधाधुंध हर्ष फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गोली महिला के पैर में इतनी पास से लगी कि उसके चिथड़े उड़ गए. इस सनसनीखेज वारदात में एक बच्चा भी आंशिक रूप से घायल हुआ है, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

विडंबना यह है कि घायल महिला का पति खुद बेलसर थाने में चौकीदार के पद पर तैनात है, लेकिन कानून के रक्षक का परिवार ही इस अवैध टशन का शिकार बन गया. आनन-फानन में महिला को मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है.

घटना के बाद से ही शादी समारोह में मातम छाया हुआ है और आरोपी मौके से फरार हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना प्रशासन के उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है जिनमें शादी-ब्याह में हथियार लहराने और फायरिंग पर पूरी तरह पाबंदी की बात कही जाती है.