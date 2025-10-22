बेंगलुरु में पश्चिम बंगाल की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, घर में हुई लूटपाट भी, 3 गिरफ्तार

- बेंगलुरु के गंगोंदानाहल्ली इलाके में महिला के साथ गैंगरेप और लूट की घटना मंगलवार रात हुई.
- पांच आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर बलात्कार किया और 25 हजार रुपये तथा दो मोबाइल फोन चोरी किए.
- पीड़िता बंगाल की रहने वाली है और दो महिलाओं, दो वयस्कों तथा दो बच्चों के साथ रह रही थी.
बेंगलुरु के ग्रामीण के गंगोंदानाहल्ली इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप और लूट की घटना हुई है. पुलिस की तरफ से बताया गया है कि यह घटना मंगलवार रात 9.15 बजे से आधी रात के बीच हुई. पुलिस के मुताबिक पांच लोग महिला के घर में दाखिल हुए. उन्होंने घरवालों से दरवाजा खोलने के लिए कहा. घर में कुल छह लोग मौजूद थे. घटना की जानकारी उस महिला के बड़े बेटे ने 12.30 बजे रात पुलिस को दी. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे.
घर से चुराए 25 हजार
बेंगलुरु ग्रामीण के पुलिस सुपरीटेंडेंट सीके बाबा ने बताया, 'अपराधियों ने न सिर्फ महिला का बलात्कार किया बल्कि घर से दो मोबाइल फोन और 25,000 रुपये भी ले गए.' पुलिस के अनुसार महिला बंगाल की रहने वाली है. वह यहां पर दो और महिलाओं, दो व्यस्कों और दो बच्चों के साथ रह रही थी. जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं.
जांच के लिए बनाई गई टीम
बाबा ने बताया कि पीड़िता फिलहाल खतरे से बाहर है. पुलिस अभी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. पांच में से तीन आरोपियों की पहचान कार्तिक, ग्लेन और सुयोग के तौर पर हुई है. पुलिस के अनुसार फिलहाल दो आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. डीएसपी की अगुवाई में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी. पुलिस ने मामले में गैंगरेप और लूट का केस दर्ज किया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं