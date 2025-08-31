बेंगलुरु में चाकू की नोक पर यौन शोषण, फिर लूटकर फरार, पीजी में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

देश के आईटी हब बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक अनजान शख्श पहले एक महिला पीजी में घुसा. फिर एक कमरे में जाकर उसने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया. साथ ही कमरे से कैश भी चुरा ले गया. पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मामला 29 अगस्त 2025 का

पुलिस के अनुसार, यह घटना 29 अगस्त, 2025 को सुबह लगभग 3:00 बजे हुई, जब महिला अपने कमरे में सो रही थी. बताया जा रहा है कि घुसपैठिए ने पीड़िता के कमरे में घुसने से पहले सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया था.

चाकू दिखाकर धमकाया

पुलिस ने आगे बताया कि जब वह सो रही थी, तब आरोपी ने पीड़िता को गलत तरीके से छुआ. जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया. अपने नाखूनों से उसके पैरों को खरोंचा और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद आरोपी अलमारी से 2,500 रुपये नकद लूट कर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता ने तुरंत सुड्डागुंटेपाल्या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और जबरन घुसने, यौन उत्पीड़न, मारपीट और चोरी का मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.