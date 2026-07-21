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पीवी सिंधु ने किंग कोहली से मांगी सलाह, विराट के जवाब ने मुश्किल दौर में सब कुछ बदल दिया

राट कोहली की एक 'खास बात' ने सिंधु के खेल में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे उन्हें कामयाबी की तलाश में और गहराई से सोचने की प्रेरणा मिली.

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पीवी सिंधु ने किंग कोहली से मांगी सलाह, विराट के जवाब ने मुश्किल दौर में सब कुछ बदल दिया
Virat kohli Message to PV Sindhu

'भरोसा' शायद किसी एथलीट के लिए सबसे ज़रूरी गुण है, खासकर तब जब वह खराब दौर से बाहर निकलना चाहता हो. इसी भरोसे ने पीवी सिंधु को वापसी करने और दो साल में अपना पहला बड़ा खिताब जीतने में मदद की, जिससे वह जापान ओपन 2026 जीतने वाली पहली भारतीय बनीं. हालांकि घंटों की ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन उनकी जीत के लिए ज़रूरी थे, लेकिन विराट कोहली की एक 'खास बात' ने सिंधु के खेल में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे उन्हें कामयाबी की तलाश में और गहराई से सोचने की प्रेरणा मिली. खराब फॉर्म से जूझते हुए और जवाब तलाशते हुए, सिंधु ने कोहली से पूछा कि जब वह लंबे समय से शतक का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने उस दौर का सामना कैसे किया. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट का जवाब सरल था. उन्होंने रन बनाने की खुशी को फिर से खोजने पर ध्यान दिया था.

पैर के अंगूठे का लिगामेंट टूटने के बाद डॉक्टर की सलाह पर तीन महीने का ब्रेक लेने के बाद, सिंधु के पति वेंकटा दत्ता साई उन्हें अटलांटा ले गए. बर्नआउट (थकान और तनाव) के खतरे और उनकी फॉर्म पर उठते सवालों के बीच उन्हें मानसिक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए दत्ता को लगा कि उन्हें कोहली की सलाह याद दिलाना ज़रूरी है: बैडमिंटन खेलने की खुशी को फिर से शुरू से बनाना होगा.

दत्ता ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "हमें उनके अंदर खेल के प्रति खुशी को फिर से जगाना था. विराट की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं. अटलांटा की एक्सोस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस फैसिलिटी में, उन्होंने तीन बेहतरीन ट्रेनर्स - वेन, टिम और रेयान - के साथ ट्रेनिंग की. मेरी बहन उन्हें तीन हफ़्ते तक हर दिन रिहैब और मज़बूती के लिए उस फैसिलिटी तक ले जाती थी. हमने एक पारिवारिक माहौल में खेल के प्रति उनके प्यार को फिर से जगाया, जहां वह कोई स्टार नहीं, बल्कि एक आम इंसान थीं."

सिंधु की वापसी स्थिरता पर आधारित थी, जिसमें उनकी 13 लोगों की टीम के हर सदस्य ने अहम भूमिका निभाई. दत्ता ने बताया कि जब सिंधु ने फ़ाइनल में अकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन का खिताब जीता, तो सभी की आंखों में आँसू आ गए थे. उनके टॉप फ़ॉर्म में लौटने में स्पोर्ट्स साइंस ने भी अहम भूमिका निभाई, जैसा कि दत्ता ने बताया: "पेरिस ओलंपिक के बाद, हमने डेटा देखा जिससे दो मुख्य बातें सामने आईं. उनका अटैकिंग माइंडसेट कम हो गया था, और टॉप खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ पॉइंट जीतने के लिए उन्हें रैली में दूसरे, तीसरे या चौथे अटैक पर निर्भर रहना पड़ रहा था, जिससे उनके ग़लती करने का रिस्क बढ़ गया था. इसके अलावा, पहले वे हर मैच में लाइन जजमेंट के लिए सिर्फ़ दो बार रिव्यू लेती थीं, लेकिन यह संख्या बढ़कर छह हो गई थी - जो बहुत ज़्यादा थी. वे आसान पॉइंट मिलने की 'उम्मीद' कर रही थीं," दत्ता ने याद करते हुए कहा.

डाइट भी एक अहम फ़ैक्टर था. अपने कोचिंग स्टाफ़ की सलाह पर, सिंधु ने जापान ओपन से पहले 3.5 किलो वज़न कम किया. प्रोटीन के लिए चिकन उनकी डाइट का मुख्य हिस्सा था, हालांकि टोक्यो में जीत के बाद उन्हें इनाम के तौर पर आइसक्रीम मिली.

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