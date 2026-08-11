बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टेडियम में अब बंदरों का इंसान से होगा मुकाबला, निकालेंगे लंगूर की आवाज

Badminton-India's World Championships: अगले हफ़्ते नई दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए काम करने वाली टीम में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिनके पास एक अनोखा हुनर ​​है: लंगूर बंदरों जैसी आवाज़ निकालना. भारत की राजधानी में रीसस बंदर एक बड़ी समस्या हैं; वे अक्सर इमारतों में घुस आते हैं और बिना किसी को पता चले राहगीरों या निवासियों पर हमला कर देते हैं. लेकिन काले चेहरे वाले बड़े प्राइमेट, लंगूर, इस समस्या का एक असरदार समाधान हैं और उन्हें अक्सर दफ़्तरों में तैनात किया जाता है. ऐसे लोगों की भी मांग रहती है जो लंगूर जैसी आवाज़ निकाल सकें, क्योंकि ऐसी आवाज़ से बंदर दूर रहते हैं.

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (BAI) को तब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब इस साल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडियन ओपन के दौरान एक बंदर को गैलरी में घूमते हुए देखा गया था. सोमवार को स्टेडियम के दौरे के दौरान, लंगूर जैसी आवाज निकालने वाले जफर ने मीडिया के सामने अपनी इस कला का प्रदर्शन किया.

बंदरों को भगाने का काम करने वाले जफर, जो इस काम को करने वाली तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं उन्होनें पत्रकारों को बताया, "बंदर लंगूरों से बहुत डरते हैं, इसीलिए लंगूर जैसी आवाज़ निकालना इतना असरदार होता है. मैंने कई सरकारी दफ़्तरों में काम किया है, और मकसद बंदरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बस यह पक्का करना है कि वे यहां न आएं."

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने वाला भारत, बैडमिंटन वर्ल्ड फ़ेडरेशन (BWF) के इस बड़े इवेंट को बड़े आयोजनों की मेज़बानी करने की अपनी क्षमता दिखाने के एक मौके के तौर पर देख रहा है.

हालांकि, यहां जानवरों से जुड़ी समस्या सिर्फ़ बंदरों तक ही सीमित नहीं है. दिल्ली में कबूतरों की बढ़ती आबादी भी आयोजकों के लिए एक और सिरदर्द है. इंडियन ओपन के दौरान, पक्षियों द्वारा कोर्ट को गंदा करने और खिलाड़ियों द्वारा साफ़-सफ़ाई की कमी की शिकायत करने के बाद एक मैच को दो बार रोकना पड़ा था. कबूतरों को बैठने से रोकने के लिए स्टेडियम की छत और डक्ट्स पर एक नॉन-टॉक्सिक जेल लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर रेलवे की वायरिंग पर किया जाता है.

BAI के सेक्रेटरी जनरल संजय मिश्रा ने कहा, "हमने उन समस्याओं का समाधान कर लिया है जिनका सामना हमें इंडियन ओपन के दौरान करना पड़ा था." "खेल मंत्रालय ने सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया है और BWF यहां की व्यवस्थाओं से 100% खुश है."

(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)