TVS लाया 2 लाख की बाइक, 299cc की अपाचे RTX 300 में जानिए क्या-क्या है खास

TVS Apache RTX 300 Launch: एडवेंचर सेगमेंट बाइक के दीवानो को बड़ी खुशखबरी मिली है. TVS मोटर कंपनी ने 15 अक्टूबर 2025, बुधवार के दिन अपनी अवेटेड एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 को लॉन्च कर दिया है. यह TVS की एडवेंचर सेगमेंट में पहली बाईक है और इसे टूरिंग के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि टीवीएस की इस एडवेंचर बाईक में आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, साथ ही इसकी कीमत क्या है.​

​इंजन और पावर

Apache RTX 300 में TVS का बनाया नया 299cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 35 PS की पावर और 28.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने की उम्मीद है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है, और इसमें क्विकशिफ्टर का ऑप्शन भी मिल सकता है.

​Apache RTX 300 एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में TVS की ओर से एक मजबूत कदम है, जो दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स का मेल पेश करती है.

​डिजाइन

बाइक में एक मजबूत एडवेंचर डिजाइन है, जिसमें एक ऊंचा फ्रंट स्टांस, एक बीक-जैसे फेंडर, बड़ी विंडस्क्रीन और मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है.

​फीचर्स

Apache RTX 300 लेटेस्ट फीचर्स से लैस है, जिसमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल डुअल-चैनल ABS शामिल हैं.

सस्पेंशन और टायर

Apache RTX 300 को स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है. इसमें USD (अपसाइड डाउन) फ्रंट फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. यह 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें डुअल-पर्पस टायर लगे हैं, जो इसे रोड-बायस्ड ADV बनाते हैं.

कलर

टीवीएस ने इस एडवेंचर बाई को ग्रीन, टार्न ब्रॉन्ज, मेटालिक ब्लू, लाइटनिंग ब्लैक के साथ पर्ल व्हाइट में लॉन्च किया है.

​कीमत और मुकाबला

टीवीएस Apache RTX 300 को 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. यह बाइक भारतीय बाज़ार में KTM 250 Adventure, Suzuki V-Strom SX, और Yezdi Adventure जैसी बाइकों को टक्कर देगी.