TVS Apache RTX बनी Indian Motorcycle of the Year 2026, जानिए क्यों जीता सबसे बड़ा खिताब

TVS Apache RTX नंबर वन बाइक बन गई है. इस मोटरसाइकल ने इंडियन टू-व्हीलर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवॉर्ड Indian Motorcycle of the Year 2026 अपने नाम कर लिया है. TVS Apache RTX ने अल्ट्रावायलेट X-47 को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया, जबकि KTM Adventure 390 तीसरे स्थान पर रही . वहीं, TVS Apache RTX के अलावा IMOTY 2026 की शॉर्ट लिस्ट में Royal Enfield Classic 650, Ultraviolette X-47, Honda CB125 Hornet, KTM Enduro R, KTM 390 Adventure और Yamaha XSR 155 जैसी मोटरसाइकिलें शामिल थीं. लेकिन सबको पछाड़ TVS Apache ने बाजी मार ली.

TVS Apache RTX के बारे में

TVS की Apache RTX एक दमदार और स्टाइलिश मोटरसाइकिल है जो कि तेज़ रफ्तार, दमदार ब्रेकिंग और सस्पेंशन के लिए जानी जाती है. TVS Apache RTX बाइक तीन वेरिएंट में अवेलेबल है. जैसे Apache RTX base, Apache RTX Top और Apache RTX Built to order. इस बाइक में 299cc का इंजन है, जिसकी टैंक कपैसिटी 12.5 लीटर है. ये 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.

Apache RTX की कीमत

TVS की Apache RTX के बेस वेरिएंट की कीमत 1,99,000 से शुरू हो जाती है जो Built to order में 2,34,058 तक जाती है. ये बाइक 5 कलर्स दैसे पर्ल व्हाइट, लाइटनिंग ब्लैक, मटैलिक ब्लू, टार्न ब्रॉन्ज और वाइपर ग्रीनमें मौजूद है.

IMOTY 2026 अवॉर्ड

इस अवॉर्ड में TVS Apache RTX ने अल्ट्रावायलेट X-47 को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. यह TVS का अब तक का तीसरा IMOTY अवॉर्ड है, जो बताता है कि लोगों का ब्रांड पर भरोसा कायम है. बता दें, IMOTY में मोटरसाइकिलों का मूल्यांकन कई पहलुओं पर किया जाता है. जैसे इनमें कीमत, माइलेज, डिजाइन, कम्फर्ट, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, टेक्नोलॉजी, वैल्यू फॉर मनी और भारतीय सड़कों के हिसाब से उपयुक्तता शामिल है.