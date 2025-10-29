लॉन्च के कुछ ही दिन बाद TVS अपाचे RTX 300 हुई महंगी, जानें कितने बढ़ गए दाम

TVS मोटर कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली एडवेंचर टूरर बाइक TVS Apache RTX 300 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. लेकिन, ग्राहकों को झटका देते हुए कंपनी ने लॉन्च के महज 15 दिनों के भीतर ही इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत बढ़ा दी है.

TVS अपाचे RTX 300 उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो कंफर्ट, परफॉर्मेंस, और एडवांस फीचर्स वाली एक बाइक चाहते हैं. यह अपने सेगमेंट में अच्छी वैल्यू-फॉर-मनी वाली बाइक भी है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये है.

कीमत में कितना इजाफा हुआ?

अपाचे RTX 300 के टॉप-एंड BTO वेरिएंट की कीमत में ₹5,000 का इजाफा किया गया है. कीमत बढ़ने के बाद, BTO वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अब ₹2.34 लाख हो गई है. लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) थी.

दूसरे वेरिएंट्स पर असर

अच्छी खबर यह है कि बाइक के बाकी वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹1.99 लाख (एक्स-शोरूम) पर बनी हुई है.

मिड-स्पेक वेरिएंट भी ₹2.14 लाख (एक्स-शोरूम) में बिक रहा है.

Apache RTX 300 की खास बातें

TVS Apache RTX 300 एक एडवेंचर टूरर बाइक है जो तीन वेरिएंट्स में आती है.

इसमें एक नया 299cc DOHC लिक्विड-कूल्ड RT-XD4 इंजन है, जो 35.5 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

टॉप BTO वेरिएंट में पूरी तरह से एडजस्टेबल सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), और बाई-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

क्या होता है BTO वेरिएंट

Build-To-Order (BTO) मॉडल ग्राहकों की मांग के अनुसार कस्टमाइज किए जाते हैं, जिसमें टूरिंग और ऑफ-रोडिंग के लिए एक्सेसरीज भी उपलब्ध हैं.