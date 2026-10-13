न Dzire, न ही Aura.. ट्रक ड्राइवर ने खरीदी पहली कार Tata Aeris, बताई खरीदने की असली वजह

Tata Motors की नई कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris को लेकर एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. Tata 5530 ट्रैक्टर-ट्रेलर चलाने वाले अखिल अहमद ने अपनी पहली कार के तौर पर Tata Aeris का Pure Plus iCNG वेरिएंट खरीदा है. उन्होंने Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura पर भी विचार किया था, लेकिन आखिर में उन्होंने Tata की कार को चुना. उन्होंने अपनी पसंद के साथ कार की कुछ कमियां भी बताई हैं.

Tata Aeris ही क्यों खरीदी?

Car Lord के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में अखिल अहमद ने बताया कि Tata Aeris खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी की बिल्ड क्वालिटी और टिकाऊपन है. वह ऐसी कार चाहते थे, जिसकी बॉडी मजबूत हो, शीट मेटल बेहतर हो और केबिन में बैठने पर सुरक्षा का एहसास मिले. अखिल पहले से Tata का ट्रक चलाते हैं. ऐसे में कंपनी के व्हीकल्स की मजबूती को लेकर उनका एक्सपीरियंस भी कार चुनने में अहम रहा.

Dzire और Aura को किया रिजेक्ट

अखिल अहमद के मुताबिक, Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura की तुलना में Tata Aeris की बॉडी और ग्राउंड क्लीयरेंस उन्हें ज्यादा बेहतर लगे. उनका मानना है कि Aeris की मजबूत बॉडी भारतीय सड़कों के हिसाब से ज्यादा सही है. उन्होंने Hyundai Aura के 4-सिलेंडर इंजन का भी जिक्र किया, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में Tata Aeris की इंजन ट्यूनिंग और पिकअप बेहतर लगा. उन्होंने इसके चेसिस को भी ज्यादा मजबूत बताया. हालांकि, ये अखिल के पर्सनल एक्सपीरियंस और राय हैं.

170mm ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़ा बूट आया पसंद

अखिल को Tata Aeris का 170mm ग्राउंड क्लीयरेंस भी पसंद आया. उनका कहना है कि भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ये काफी उपयोगी है. इसके अलावा, उन्होंने कार के स्पेशियस केबिन और बड़े बूट स्पेस की भी तारीफ की. उनके मुताबिक, कार में तीन लोग बैठने के बावजूद 1.2-लीटर इंजन आसानी से पिकअप लेता है. उन्होंने इसके ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप को भी पसंद किया, क्योंकि इससे सामान रखने की जगह और कम रनिंग कॉस्ट के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है.

Tata Aeris में क्या पसंद आया और क्या नहीं?

अखिल अहमद ने Tata Aeris के रियर-व्यू कैमरे की क्वालिटी को अच्छा बताया. उनके मुताबिक, इसका बूट स्पेस भी इस्तेमाल के लिहाज से बेहतर है. हालांकि, उन्होंने कुछ कमियां भी गिनाईं. उनके Pure Plus वेरिएंट में LED के बजाय हैलोजन हेडलैंप मिलते हैं. इसके अलावा, केबिन के अंदर बूट खोलने के लिए इंटीग्रेटेड बटन भी नहीं दिया गया है. अखिल ने ये भी कहा कि कार का माइलेज कुछ दूसरी कारों के मुकाबले थोड़ा कम है. इसके बावजूद, वह सेफ्टी और मजबूत बॉडी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. इसी वजह से वह माइलेज के मामले में समझौता करने के लिए तैयार हैं.

मैनुअल CNG वेरिएंट क्यों चुना?

Tata Aeris में CNG के साथ मैनुअल और AMT ऑप्शन सेलेक्ट करने की सुविधा मिलती है. उन्होंने AMT के बजाय मैनुअल CNG वेरिएंट खरीदा. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से मैनुअल ट्रक चलाते आ रहे हैं. इस वजह से मैनुअल गियरबॉक्स उनके लिए ज्यादा सहज है. उन्होंने कहा कि जो ग्राहक इस सेगमेंट में मजबूत बॉडी और सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं, वे Tata की कारों पर विचार कर सकते हैं. भविष्य में वह Tata की कोई बड़ी गाड़ी खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं.

Tata Aeris की कीमत

Tata Aeris को Tata Tigor के स्पिरिचुअल सक्सेसर के तौर पर पेश किया गया है. इसे 5.29 लाख की शुरुआती इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था. वहीं, इसके iCNG रेंज की शुरुआती कीमत 6.29 लाख बताई गई है. Tata Aeris Pure Plus iCNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 7.74 लाख रुपये है.

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