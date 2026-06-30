Tata Sierra EV: मात्र 15 मिनट चार्ज करने पर चलेगी 250 किमी! आज से बुकिंग शुरू, जानिए सभी फीचर्स

Tata Motors ने अपनी सबसे आइकॉनिक SUV को बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर दिया है. जी हां, Tata Sierra EV की शुरुआती कीमत Rs 18.79 लाख (ex-showroom) तय की गई है. यह कार टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की 7वीं गाड़ी है, जो हैरियर ईवी से नीचे पैदान पर रहेगी. इस शानदार SUV की बुकिंग आज से ही शुरू हो गई है और 15 जुलाई से ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं इसके धांसू फीचर्स और ड्राइविंग रेंज के बारे में सब कुछ.

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और आकर्षक कलर्स

Tata Sierra EV का लुक इसके पुराने इंजन (ICE) वाले मॉडल से काफी अलग और मॉडर्न है. इसमें आपको बॉडी-कलर वाली क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, एक नया रिस्टाइल्ड बंपर और कई खास ईवी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. कार की परफॉर्मेंस और एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए इसमें नए डिजाइन के 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. यह गाड़ी ऋषिकेश रैपिड्स, नैनीताल नोक्टर्न, प्रिस्टिन व्हाइट और अंडमान एडवेंचर जैसे 7 खूबसूरत कलर्स में आएगी, जिसमें शुरुआती दो कलर्स सिर्फ इसके QWD (फोर-व्हील ड्राइव) वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध होंगे.

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ट्रिपल-स्क्रीन के साथ लग्जरी इंटीरियर

सैमसंग या किसी बड़ी टेक कंपनी की तरह टाटा ने भी इस कार के केबिन को स्क्रीन से भर दिया है. कार के अंदर आपको 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग 12.3-इंच की डिस्प्ले मिलेगी. केबिन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. सबसे खास बात यह है कि यह कार 12 JBL ब्लैक स्पीकर्स और Apple CarPlay के जरिए Dolby Atmos सपोर्ट करने वाली पहली गाड़ी बन गई है.

ई-वैलेंट ऑटोनॉमस पार्किंग और एडवांस फीचर्स

इस कार में कम्फर्ट के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, रियर सनब्लाइंड्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें 'e-valet' नाम का ऑटोनॉमस पार्किंग फीचर भी मिलता है. सुरक्षा के मामले में यह कार बेहद मजबूत है, जिसमें ADAS Level 2, छह एयरबैग, ESP और 540-डिग्री कैमरा दिया गया है. ड्राइवर की सुविधा के लिए इसमें हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी है जो स्टैंडर्ड, इमर्सिव, पर्सनल और स्नो जैसे 4 मोड्स के साथ आता है.

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बैटरी पैक्स और 665km की दमदार रेंज

ग्राहकों को इस गाड़ी में 75 kWh और 63 kWh के दो बड़े बैटरी पैक्स के विकल्प मिलते हैं. इसका बड़ा 75 kWh बैटरी पैक 665 km की क्लेम्ड MIDC रेंज देता है, जबकि असल दुनिया में यह आसानी से 500 km से ज्यादा का सफर तय कर सकती है. वहीं 65 kWh (63 kWh) बैटरी पैक की क्लेम्ड रेंज 565 km है. इन LFP HV बैटरीज को 120 kW के फास्ट चार्जर से सिर्फ 15 मिनट चार्ज करके 250 किमी से ज्यादा की रेंज हासिल की जा सकती है. इसमें V2V और V2L चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है.

पावरफुल इंजन और कीमत

पावर के मामले में यह कार काफी दमदार है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, जिसमें पीछे की तरफ 175 kW (240 Nm टॉर्क) की मोटर और फ्रंट में 103 kW (164 Nm टॉर्क) की मोटर लगी है, जो मिलकर 504 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती हैं. Tata Sierra EV की शुरुआती कीमत Rs 18.79 लाख है और इसके सबसे महंगे टॉप वेरिएंट की कीमत Rs 24.79 लाख (ex-showroom) तक जाती है.