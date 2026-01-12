Tata Punch Facelift 2026 Photos: देखिए अंदर-बाहर के फीचर्स और जानिए कितने कलर्स आ रही है नई Punch

Tata Motors 13 जनवरी को लॉन्च हो रही है. कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले ही इस पॉपुलर माइक्रो SUV Tata Punch Facelift के एक्सटीरियर और इंटीरियर को पूरी तरह रिवील कर दिया है. जिसे देख ये साफ हो गया है कि यह कार लुक्स और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में पहले से कहीं ज्यादा एडवांस होने वाली है. खास बात यह है कि नए अवतार में Punch को नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. तस्वीरों में देखिए नई Tata Punch Facelift में क्या-क्या होने वाला है खास.

नई Tata Punch Facelift के बाहरी डिजाइन में बड़ा मेकओवर किया गया है. सामने की तरफ अब पूरी तरह नया फ्रंट फेसिया दिया गया है, जिसमें पतली ग्रिल और नई DRL सिग्नेचर नजर आती है. इससे कार को ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड लुक मिल रहा है.

फ्रट बंपर को भी नया डिजाइन मिला है, जिसमें बड़ा लोअर एयर डैम, ज्यादा मजबूत क्लैडिंग और सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है, जो SUV स्टाइल को और निखारती है.

साइड प्रोफाइल में नई 16-इंच अलॉय व्हील्स का डिजाइन कार को फ्रेश लुक देता है. पीछे की तरफ Tata Punch Facelift में कनेक्टेड LED टेललैंप क्लस्टर दिया गया है, जिसमें ब्लैक केसिंग है, बिल्कुल Altroz की तरह. रियर बंपर को भी नए रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स और बदली हुई क्लैडिंग के साथ अपडेट किया गया है.

Punch Facelift का केबिन भी अब पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आता है. अंदर ड्यूल-टोन लाइट ब्लू और चारकोल अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो केबिन को हल्का और फ्रेश फील देती है. नया डैशबोर्ड व्हाइट इंसर्ट के साथ आता है, जिसे Punch EV से लिया गया है.

नई Tata Punch Facelift में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें नया यूजर इंटरफेस मिलता है.

Tata Punch Facelift में 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है. 6 रंगों में इसस गाड़ी को मार्केट में उतारा जाएगा.

Tata Punch Facelift को 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6 लाख से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है. बाजार में इसका मुकाबला Maruti Fronx, Toyota Urban Cruiser Taisor, Nissan Magnite, Hyundai Exter, Citroen C3 और Renault Kiger जैसी SUVs से होगा.