Royal Enfield Meteor 350: सिर्फ ₹8,955 की EMI में घर लाएं रॉयल एनफील्ड की क्रूजर बाइक, जानें डिटेल्स

अगर आप शानदार क्रूजर बाइक चलाने के शौकीन हैं, तो रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350 ) आपकी लिस्ट में जरूर होगी. यह बाइक अपनी दमदार परफॉर्मेंस और क्लासिक लुक के लिए जानी जाती है. बहुत से लोग इसे खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन एक साथ पूरे पैसे चुकाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की मशहूर क्रूजर Meteor 350 की किस्त यानी EMI का पूरा हिसाब,जिससे आप जेब पर ज्यादा बोझ डाले बिना आप इसे अपना बना सकते हैं.

कितनी है कीमत?

रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1,97,762 रुपये से शुरू होकर 2,18,882 रुपये तक जाती है. कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा कलर मॉडल चुनते हैं. हमने इस कैलकुलेशन के लिए सबसे टॉप मॉडल जिसकी कीमत करीब 2.19 लाख रुपये है को चुना है, ताकि आपको अधिकतम खर्च का अंदाजा हो सके.

EMI का पूरा कैलकुलेशन

मान लीजिए कि आप बाइक की कीमत का 90% हिस्सा लोन पर लेते हैं और ब्याज दर 8.5% है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे...

₹8,955 की आसान किस्त

अगर आप छोटी किस्त चाहते हैं, तो आप 2 साल का समय चुन सकते हैं. अगर आप 24 महीने (2 साल) का समय चुनते हैं, तो आपको हर महीने महज 8,955 रुपये की किस्त देनी होगी. हालांकि, समय दोगुना होने की वजह से आपको इस दौरान कुल ₹17,914 ब्याज के तौर पर चुकाने होंगे.

₹17,182 की किस्त

अगर आप लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं और 12 महीने (1 साल) का समय चुनते हैं, तो आपकी हर महीने की किस्त (EMI) 17,182 रुपये की होगी.इसमें आपको पूरे साल में कुल 9,187 रुपये ब्याज देना होगा.

डाउन-पेमेंट से कम होगी टेंशन

आप शुरुआत में जितना ज्यादा डाउन-पेमेंट करेंगे, आपका लोन उतना ही छोटा होगा. इससे न केवल आपकी महीने की किस्त और भी कम हो जाएगी, बल्कि आपको कुल ब्याज भी कम देना पड़ेगा.

इस बात का ध्यान रखें कि यह EMI कैलकुलेशन केवल एक्स-शोरूम कीमत पर आधारित है. आरटीओ (RTO) और इंश्योरेंस का खर्च अलग हो सकता है.