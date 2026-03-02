देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने 10 लाख से अधिक मौजूदा ग्राहकों के लिए एक विशेष रिवॉर्ड कार्यक्रम 'ओला इनसाइडर्स' (Ola Insiders) की शुरुआत की है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ओला समुदाय के पुराने सदस्यों को नई तकनीक से जोड़ना और उन्हें ब्रांड के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपने पुराने वाहन को अपग्रेड करने, परिवार के लिए दूसरा वाहन खरीदने या दोस्तों को रेफर करने पर 50,000 रुपये तक के कुल लाभ दिए जा रहे हैं, जो EV बाजार में अब तक का सबसे बड़ा वफादारी कार्यक्रम माना जा रहा है.

पुराने ग्राहकों के लिए क्या है खास?

ओला इलेक्ट्रिक ने इस योजना को बहुत ही व्यावहारिक बनाया है. यदि आप पहले से ही ओला का कोई भी मॉडल (जैसे S1 Air या S1 Pro का पुराना वर्जन) इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए अपनी राइड को आधुनिक बनाने का यह सबसे सही समय है.

अपग्रेड पर सबसे बड़ी बचत: कंपनी ने अपने नवीनतम 'Gen 3 S1' पोर्टफोलियो और बहुप्रतीक्षित 'Roadster' मोटरसाइकिल सीरीज (जिसमें 4680 भारत सेल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है) को इस योजना में शामिल किया है. अगर आप अपना पुराना स्कूटर एक्सचेंज कर इन नए मॉडल्स को चुनते हैं, तो आपको ₹50,000 तक का सीधा लाभ मिल सकता है. इसमें एक्सचेंज वैल्यू के साथ-साथ कंपनी की ओर से दिया जाने वाला लॉयल्टी बोनस भी शामिल है. घर में दूसरी ओला लाना हुआ आसान: अक्सर देखा गया है कि एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायदे देखने के बाद ग्राहक अपने परिवार के दूसरे सदस्य के लिए भी वही ब्रांड चुनना चाहते हैं. ओला ने इसे ध्यान में रखते हुए घोषणा की है कि यदि कोई मौजूदा ग्राहक उसी पंजीकृत नाम से दूसरा ओला वाहन खरीदता है, तो उसे ₹20,000 तक के अतिरिक्त फायदे मिलेंगे. यह डिस्काउंट सीधे तौर पर वाहन की कीमत या एक्सेसरीज पर लागू हो सकता है.

रेफरल प्रोग्राम: आप भी कमाएं, दोस्त को भी दिलाएं फायदा

ओला ने अपने 'रेफर एंड अर्न' मॉडल को और भी आकर्षक बना दिया है. 'ओला इनसाइडर्स' के तहत रेफरर का फायदा दिया जा रहा है. यानी यदि आप किसी परिचित को ओला वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी डिलीवरी सफल हो जाती है, तो आपको 5,000 रुपये तक के 'ओला क्रेडिट' मिलेंगे. इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप ओला हाइपरचार्जर पर चार्जिंग के लिए या ओला सर्विस सेंटर पर कर सकते हैं. नए खरीदार को भी फायदा होगा. आपके रेफरल कोड से वाहन खरीदने वाले नए ग्राहक को भी 1,000 रुपये का सीधा कैशबैक मिलेगा.

भविष्य की तैयारी: जेन 3 और रोडस्टर का जादू

ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्यक्रम केवल एक सेल नहीं बल्कि EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की एक कोशिश है. कंपनी की Gen 3 S1 सीरीज और Roadster X मोटरसाइकिल अपनी रेंज और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. स्वदेशी रूप से विकसित 4680 सेल तकनीक के आने से इन वाहनों की बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, जिसका लाभ अब पुराने ग्राहक इस स्कीम के जरिए आसानी से उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: February Auto Sales: टाटा ने EV के जरिये हासिल की 35% ग्रोथ, महिंद्रा, टोयोटा समेत अन्‍य कंपनियों के लिए कैसी रही फरवरी?