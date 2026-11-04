सस्ता बजट और 24 Km का तगड़ा माइलेज, ₹5.65 लाख की कार पर 85 हजार तक फायदा

दिवाली बस आने ही वाली है. ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप Nissan की कारों पर मिलने वाली धमाकेदार ऑफर का लाभ ले सकते हैं. कंपनी अपनी कई कारों पर बंपर छूट दे रही है. इससे आप हजारों रुपये की बचत इन कारों पर कर सकते हैं. आइए, आपको Nissan की कारों पर मिलने वाले सभी फायदों के बारे में बताते हैं. Nissan India के इस त्योहारी ऑफर के तहत कंपनी अपनी सब-कॉम्पैक्ट SUV Magnite और सब-4 मीटर MPV Gravite पर फायदा दे रही है.

सेलेक्टेड मॉडल्स पर फायदा

आपको बता दें कि Nissan Gravite के चुनिंदा वेरिएंट्स पर मुफ्त (फ्री-ऑफ-कॉस्ट) CNG रेट्रोफिटमेंट किट्स यानी बाहर से CNG किट लगाने की सुविधा ऑफर कर रही है. हालांकि, इसके लिए आपको थोड़ी जल्दी करनी होगी. कंपनी का ये बेहद आकर्षक दिवाली ऑफर 16 नवंबर तक ही वैलिड है. इस वजह से जो ग्राहक CNG गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके पास बचत करने का यह एक बेहतरीन मौका है.

इस दिवाली ऑफर के तहत Nissan अपनी MPV Gravite में दो सिलेंडरों वाला ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप (प्रति टैंक 25 लीटर क्षमता) दे रही है. Renault Triber पर बेस्ड ये MPV पेट्रोल और CNG दोनों ही मोड्स में समान रूप से 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कीमतों की बात करें तो अगर आप सामान्य दिनों में आधिकारिक रूप से शोरूम से ये CNG किट लगवाते हैं, तो Magnite के लिए इसकी कीमत 74,999 रुपये पड़ती है. जबकि Gravite के लिए इसकी कीमत 84,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, ये सुविधा इस ऑफर के तहत ग्राहकों को बिल्कुल मुफ्त मिल रही है.

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CNG रेट्रोफिटमेंट किट पर मिलेगी वारंटी

इसके साथ ही कंपनी इस CNG रेट्रोफिटमेंट किट पर तीन साल या एक लाख किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है जिससे ग्राहकों को सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलता है. इस फ्री CNG किट ऑफर का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. ये फ्री CNG किट Nissan Gravite के केवल चुनिंदा Tekna वेरिएंट्स पर ही उपलब्ध है. वहीं Magnite SUV की बात करें तो इसके Visia MT, Visia AMT और Visia+ MT वेरिएंट्स को छोड़कर दूसरे सभी वेरिएंट्स पर इस मुफ्त CNG किट का लाभ उठाया जा सकता है. CNG के अलावा एक और दिलचस्प बात ये है कि रेनॉल्ट ट्राइबर को अब एक नया टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल गया है. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में Nissan Gravite को भी एक नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा सकता है. भविष्य में ग्राहकों को इसमें भी पावरफुल टर्बो इंजन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है.

कंपनी का दावा है कि Nissan Gravite CNG के साथ 24km/kg तक माइलेज देती है. जबकि Nissan Magnite 20km/kg से 24km/kg तक माइलेज दे सकती है. इसकी कीमत 5.69 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि Nissan Gravite के लिए आपको 5.73 लाख शुरुआत कीमत के तौर पर खर्च करने होंगे.

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