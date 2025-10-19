Kawasaki ने लॉन्च की 2026 Versys 1100, मिलेगा दमदार इंजन और धांसू फीचर्स, एडवेंचर टूरिंग लवर्स के लिए शानदार एंट्री

2026 Kawasaki Versys 1100 Launched: एडवेंचर टूरिंग बाइक सेगमेंट में एक और दमदार एंट्री हो गई है. इंडिया कावासाकी मोटर्स (IKM) ने भारत में अपनी ऑल-न्यू मॉडल ईयर 2026 Kawasaki Versys 1100 को लॉन्च कर दिया है. यह नई मोटरसाइकिल ₹13,79,000 (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतारी गई है, जो इसे लंबे टूर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Versys 1100, Versys 1000 की जगह पर लॉन्च की गई है. इसमें एक अपग्रेडेड, लिक्विड-कूल्ड, 1,099cc इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 135 PS की मैक्सिमम पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. कावासाकी का दावा है कि यह इंजन बेहतरीन पावर डिलीवरी और माइलेज के साथ शानदार राइडिंग का एक्सपीरियंस देगा.

Kawasaki Versys 1100 मॉडल भारतीय प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में कावासाकी की स्थिति को और मजबूत करेगा, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो फीचर-पैक और आरामदायक एडवेंचर टूरर की तलाश में हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

एडवेंचर टूरिंग के लिए डिज़ाइन की गई, 2026 Versys 1100 कई एडवांस फीचर्स से लैस है, जिसमें शामिल हैं-

इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल

ट्रैक्शन कंट्रोल

डुअल-चैनल ABS

सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल

कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन

USB Type-C चार्जिंग पोर्ट

डिजाइन और कलर:

Versys 1100 अपने मस्कुलर और स्पोर्टी एडवेंचर-टूरर लुक को बरकरार रखती है. यह सिंगल डुअल-टोन कलर ऑप्शन मेटैलिक मैट ग्रेफीन स्टील ग्रे और मेटैलिक डियाब्लो ब्लैक" में मौजूद है. इंडिया कावासाकी मोटर्स ने बताया है कि नई Versys 1100 की डिलीवरी 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है.