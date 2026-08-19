खुशखबरी! इस दिन लॉन्च होंगी Bajaj Pulsar 125 और 150, झलक आई सामने

Bajaj Pulsar फैन्स के लिए अच्छी खबर है. Bajaj 24 अगस्त को भारत में नई Pulsar 125 और Pulsar 150 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. दोनों मोटरसाइकिल को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इनमें डिजाइन, फ्रेम और फीचर्स के स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. एक रिपोर्ट के अनुसार, नई Pulsar 125 और Pulsar 150 डीलरशिप तक पहुंचना शुरू हो गई हैं और लॉन्च से पहले इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. नए मॉडल में बदलाव काफी साफ हैं, लेकिन कंपनी ने Pulsar की पहचान को बरकरार रखा है.

नई Pulsar 125 और Pulsar 150 का डिजाइन बदला

नई मोटरसाइकिल में पहले के मुकाबले बड़ा हेडलाइट काउल दिया गया है. इसके अलावा फ्यूल टैंक को ज्यादा मस्कुलर डिजाइन मिला है, जबकि पीछे का हिस्सा पहले की तुलना में ज्यादा शार्प और स्लिम दिखाई देता है. सबसे बड़ा बदलाव मोटरसाइकिल के फ्रेम में किया गया है. नई Pulsar 125 और Pulsar 150 में नया फ्रेम दिया गया है. इसके साथ पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, जबकि मौजूदा मॉडल में पारंपरिक सस्पेंशन सेटअप दिया जाता है.

नए फ्रेम और मोनोशॉक सस्पेंशन से मोटरसाइकिल की राइडिंग और हैंडलिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसके बारे में पूरी जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.

TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद

नई Pulsar 125 और Pulsar 150 में सबसे बड़े फीचर्स में से एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता है. इससे Pulsar रेंज को इस सेगमेंट की ज्यादा मॉडर्न मोटरसाइकिलों के मुकाबले बेहतर तकनीकी पैकेज मिल सकता है. इसके अलावा दूसरे फीचर्स और तकनीकी बदलावों की पूरी जानकारी Bajaj Auto लॉन्च के दौरान शेयर करेगी.

इंजन और सस्पेंशन भी हो सकते हैं नए

स्पॉट की गई बाइक में इंजन का डिजाइन भी पहले से अलग दिखाई देता है. इंजन केसिंग को नया आकार दिया गया है. साथ ही एग्जॉस्ट हेडर को नए तरीके से रूट किया गया है और पहले से बड़ा साइलेंसर लगाया गया है. इससे संकेत मिलता है कि इंजन के अंदर भी कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं. सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनोशॉक दिया गया है, जिसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलने की संभावना है.

फीचर्स और मुकाबला

नई Pulsar 125 में दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स, स्प्लिट सीट और आगे-पीछे LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. भारत के 125cc सेगमेंट में इसका मुकाबला Hero, Honda और TVS की बाइक्स से होगा. इस सेगमेंट में ग्राहक बेहतर माइलेज, स्मूद इंजन, रिफाइनमेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं. नई जनरेशन Pulsar 125 इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

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