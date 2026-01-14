Mercedes लवर्स के लिए खुशखबरी! 40 लाख सस्ती हुई लग्ज़री कार, वजह जान खुश हो जाएंगे आप

Mercedes-Benz India ने ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसे सुनने के बाद मर्सडीज़ लवर्स खुश हो गए हैं. दरअसल, कंपनी ने अपनी लग्ज़री कार Mercedes-Maybach GLS की लोकल प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान किया है. इस अनाउंसमेंट के साथ ही भारत, अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां Maybach GLS का लोकल निर्माण किया जाएगा. इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये कि Maybach GLS की लोकल असेंबली शुरू होने से इस लग्ज़री कार की कीमत में ₹40 लाख से ज्यादा की सीधी कटौती हो जाएगी.

पहले Maybach GLS की कीमत करीब ₹3.17 करोड़ थी, जो इस फैसले के बाद अब घटकर लगभग ₹2.75 करोड़ हो गई है. Mercedes-Benz India के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर के मुताबिक, यह फैसला भारतीय ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है. उन्होंने बताया कि भारत पहली बार दुनिया के टॉप-5 Maybach मार्केट्स में शामिल हुआ है और GLS Maybach यहां का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन चुका है.

कंपनी ने साल 2025 में कुल 19,007 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें ₹1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही. वहीं, साल 2024 में भी भारत में Mercedes की लग्ज़री गाड़ियों की सेल 19,565 रही.

Mercedes-Benz ने इस साल 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है. इसकी शुरुआत Mercedes-Maybach GLS Celebration Edition से हुई है, जिसकी कीमत ₹4.10 करोड़ रखी गई है. इसके साथ ही EQS SUV Celebration Edition के 5-सीटर और 7-सीटर वेरिएंट भी लॉन्च किए गए हैं. इन नए मॉडल्स के जरिए कंपनी भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम पहचान को और मजबूत करना चाहती है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए Mercedes-Benz India ने ‘MB.Charge Public' सर्विस शुरू करने की घोषणा की है. यह सर्विस 38 देशों में उपलब्ध होगी और भारत में 9,000 से ज्यादा DC चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क देगी. ग्राहक रियल-टाइम चार्जर उपलब्धता, आसान पेमेंट और चार्जिंग हिस्ट्री जैसी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे. खास बात यह है कि मौजूदा Mercedes-Benz इलेक्ट्रिक कार मालिकों के लिए यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होगी.