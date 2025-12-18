WagonR कार में आया कमाल का फीचर, जिसे जान खुश हो जाएंगी आपकी पत्नी

विज्ञापन
Maruti Suzuki की WagonR भारत में सबसे ज्यादा माइलेज और कीमत के हिसाब से नंबर 1 कार है. इस गाड़ी में ये इंप्रोवाइजेशन इसकी बिक्री को और भी बढ़ा सकता है.  

Maruti Suzuki ने अपनी सबसे पॉपुलर कार WagonR में बहुत ही शानदार काम किया है. जिससे ड्राइवर सीट की बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठने वाले शख्स को काफी आराम मिलने वाला है. जैसे अगर आपकी पत्नी को साड़ी पहनकर सीट पर उठने और बैठने में दिक्कत होती है तो अब से उनकी सारी परेशानी दूर होने वाली है. क्योंकि WagonR ने अपनी फ्रंट पैसेंजर सीट को स्विवेल सीट में बदल दिया है. स्विवेल सीट मतलब ऐसी सीट जो बाहर की ओर घूम जाती है, जिससे यात्री बिना ज्यादा झुके या शरीर पर जोर डाले आराम से बैठ या खड़े हो सकते हैं.

हालांकि, WagonR में स्विवेल सीट का ऑप्शन बुज़ुर्गों और दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया है, जिन्हें कार में चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है. लेकिन इससे सभी को काफी फायदा मिलने वाला है. ज्यादातर उन पत्नियों को जो रेडी होकर पैसेंजर सीट पर बैठते और उठते समय अपने कपड़ों को ठीक करती रहती हैं. 

WagonR की ये नई स्विवेल सीट बाहर की ओर घूम जाती है, जिससे यात्री बिना ज्यादा झुके या शरीर पर जोर डाले आराम से बैठ या खड़े हो सकते हैं. खास बात यह है कि इस सीट के लिए गाड़ी की फैक्ट्री फिटेड सीट को हटाया नहीं जाता और न ही कार के ढांचे या मैकेनिकल सिस्टम में कोई बदलाव किया जाता है. 

WagonR की इस स्विवेल सीट किट को इंस्टॉल करने में सिर्फ एक घंटे से भी कम का समय लगता है, यानी ये कोई हेवी मॉडिफिकेशन की बजाय ये एक सुविधाजनक और आरामदायक ऐड-ऑन बन जाती है. ग्राहक इसे नई WagonR खरीदते समय भी चुन सकते हैं और 2019 के बाद बेची गई मौजूदा WagonR कारों में बाद में भी लगवा सकते हैं. 

बता दें, Maruti Suzuki फिलहाल इस स्विवेल सीट फीचर को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर रही है. इसे देश के 11 शहरों में स्थित 200 से अधिक Maruti Suzuki ARENA डीलरशिप्स पर उपलब्ध कराया गया है. कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में इसे और शहरों में भी पहुंचाया जा सकता है. 

Maruti Suzuki ने इस स्विवेल सीट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप TRUEAssist Technology Private Limited के साथ मिलकर डेवलेप किया है. ये IIM बैंगलोर के NSRCEL के तहत चल रहे Maruti Suzuki के स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम का हिस्सा है. सुरक्षा के लिहाज से भी इस स्विवेल सीट किट को पूरी तरह परखा गया है. इसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI से टेस्ट और सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे यह तय होता है कि यह सीट सभी जरूरी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है. इसके साथ TRUEAssist की ओर से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर तीन साल की वारंटी भी दी जा रही है.

यानी Maruti Suzuki की WagonR भारत में सबसे ज्यादा माइलेज और कीमत के हिसाब से नंबर 1 कार है. इस गाड़ी में ये इंप्रोवाइजेशन इसकी बिक्री को और भी बढ़ा सकता है. 

