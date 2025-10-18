Mahindra Scorpio N facelift: महिंद्रा स्कॉर्पियो लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, टेस्टिंग में दिखा स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट वर्जन

Mahindra Scorpio N facelift: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी फेमस एसयूवी स्कॉर्पियो एन (Scorpio N) के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम शुरू कर दिया है. हालांकि, कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सड़कों पर इस लेटेस्ट वर्जन के टेस्ट म्यूल को देखा गया है. स्कॉर्पियो एन के चाहने वाले काफी समय से इसके फेसलिफ्ट वर्जन का इतंजार कर रहे हैं. ऐसे में ये खबर उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

क्या दिख सकते हैं बदलाव

टेस्टिंग के समय एसयूवी पूरी तरह से कैमरेज से ढकी हुई थी, इसलिए डिजाइन में हुए बदलावों का पता लगाना मुश्किल है. बाहर से देखने में लग रहा है कि इसके साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, इसमें विडों की लाइन पर 'स्कॉर्पियन टेल' डिजाइन दिखाई देता है. फेसलिफ्ट वर्जन है तो सबसे ज्यादा चेंज फ्रंट एंड में होने की उम्मीद है, जिसमें ये शामिल हो सकते हैं-

नई ग्रिल

स्पोर्टी बंपर

अपडेटेड हेडलाइट्स

बदली हुई एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट सिग्नेचर

इंटीरियर और फीचर्स अपग्रेड

इंटीरियर कैसा रहेगा?

स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी अपग्रेड की उम्मीद है. जिसमें एक बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पूरी तरह से डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ को भी इस अपडेट का हिस्सा बनाया जा सकता है.

ऑडियो सिस्टम में बड़ा अपग्रेड

ऑडियो सिस्टम के लिए महिंद्रा सोनी से हारमन कार्डन की ओर जा सकता है, जैसा कि XUV700 फेसलिफ्ट में देखा गया है. सेफ्टी के लिए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सूट अब ज्यादा वेरिएंट में शामिल होने की उम्मीद है, जो अभी सिर्फ प्रीमियम Z8L ट्रिम तक ही दिया जा रहा है.

इंजन में होगा बदलाव?

इंजन में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. जिसमें शामिल है-

2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन (200 bhp और 370 Nm टॉर्क

2.2L टर्बो डीज़ल इंजन (172 bhp और 370 Nm टॉर्क

4WD कॉन्फिगरेशन से होगी लैस

मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4WD कॉन्फिगरेशन दोनों में मिलने की उम्मीद है. स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद से ही ब्रांड की सेल में अच्छा इजाफा देखने को मिला है. इसलिए कंपनी का ये बड़ा अपडेट स्कॉर्पियो एन (Scorpio N) की लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है.