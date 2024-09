क्या सच में विदेशी कार चलाते हैं आनंद महिंद्रा? इस तरह दिया जवाब, मां को याद करते हुए लिखी ये बात

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वह महिंद्रा की बनी गाड़ियां ही चलाते हैं. उनका स्पष्टीकरण एक ऑनलाइन पोस्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि उनके पास कई विदेशी लग्जरी कारें हैं. "मेक इन इंडिया" के मुखर समर्थक आनंद महिंद्रा ने कहा कि, उनके पास केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां हैं और वर्तमान में वह स्कॉर्पियो एन चलाते हैं.

विवाद तब शुरू हुआ जब एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें सवाल किया गया कि महिंद्रा के अध्यक्ष यहां बनी गाड़ियों के बजाय विदेशी गाड़ियां क्यों चलाते हैं. पोस्ट में एक ऑनलाइन लेख का स्क्रीनशॉट शामिल था, जिसमें दावा किया गया था कि महिंद्रा के पास फेरारी कैलिफोर्निया टी, पोर्श 911 और मर्सिडीज-बेंज एसएलएस एएमजी जैसी लग्जरी कारें हैं.

यहां देखें वीडियो

Given Mr. Anand Mahindra's strong advocacy for “Made in India,” why does he opt to drive BMW and Mercedes cars instead of a Mahindra Thar, which is built by his own company? @anandmahindra pic.twitter.com/aHl299W1DI — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) September 1, 2024

महिंद्रा की सफाई

इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा, "मुझे मेरी मां ने अपनी हल्की आसमानी नीली प्रीमियर कार में गाड़ी चलाना सिखाया था, जिसका नाम उन्होंने 'ब्लूबर्ड' रखा था. 1991 में महिंद्रा में शामिल होने के बाद से मैंने केवल हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई गाड़ियां ही चलाई हैं."

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन ने बताया कि, वह अपनी कंपनी में बनी लाल रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन चलाते हैं और कभी-कभी अपनी पत्नी की सिल्वर रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 700 का इस्तेमाल करते हैं.

Hormazd, you have covered Mahindra since the time I joined the company. So you are in a unique position to call out this fabricated and fake story. Thank you.



And for the record:



I was taught how to drive by my mother, in her light sky-blue colour Premier car (earlier known as… https://t.co/BXFr3hfYVU — anand mahindra (@anandmahindra) September 2, 2024

69 वर्षीय महिंद्रा ने विदेशी कार के सामने खुद को दिखाने वाली तस्वीर पर भी बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तस्वीर महिंद्रा की बैटिस्टा इलेक्ट्रिक हाइपरकार के लॉन्च के दौरान मोंटेरे कार वीक में ली गई थी. तस्वीर में दिख रही कार, एक क्लासिक सिसिटालिया, महिंद्रा के स्वामित्व वाली कंपनी पिनिनफेरिना द्वारा डिजाइन की गई थी.

It's not just made-in-India, it's made-in-Mahindra for Anand Mahindra who has owned & driven ONLY a Mahindra for the last 30+ yrs. He is absolutely true to his brand. I remember his black Armada, & now his daily driver is a red Scorpio. Wonder who makes this rubbish up?! — Hormazd Sorabjee (@hormazdsorabjee) September 1, 2024

ऑटोकार इंडिया के संपादक होर्मज़द सोराबजी ने भी आनंद महिंद्रा का बचाव करते हुए पुष्टि की है कि उन्होंने पिछले तीन दशकों से सिर्फ़ महिंद्रा के वाहन ही चलाए हैं. सोराबजी ने ट्वीट किया, "यह सिर्फ़ भारत में निर्मित नहीं है, बल्कि आनंद महिंद्रा के लिए यह महिंद्रा में निर्मित है, जिन्होंने पिछले 30+ सालों से सिर्फ़ महिंद्रा का स्वामित्व और संचालन किया है. वे अपने ब्रांड के प्रति पूरी तरह सच्चे हैं."

