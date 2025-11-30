टाटा सिएरा में वाइपर हो जाते हैं गायब, गाड़ी की इन 5 गजब बातों को जान आप रह जाएंगे हैरान

New Tata Sierra SUV 5 Things: याद है वो बॉक्सी कार, जिसका लुक देखते ही दिल गार्डन-गार्डन हो जाता था? जी हां, बात हो रही है टाटा की आइकोनिक SUV सिएरा की. टाटा मोटर्स ने इस लेजेंड को एकदम नया धांसू और फ्यूचरिस्टिक अवतार दिया है. साथ ही इस नई सिएरा में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी. अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक और बड़ी SUV है, तो जरा रुकिए और जानिए इसकी 5 गजब बातें जो इसे बाकी सब से अलग बनाती हैं.

गायब हुए वाइपर

जी हां. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टाटा सिएरा के विंडशील्ड पर वाइपर ब्लेड्स नजर नहीं आएंगे. कंपनी ने इन्हें गायब कर दिया है. दरअसल टाटा ने इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर्स दिए हैं जो हुड के नीचे छिपे रहते हैं. जैसे ही बारिश शुरू होती है, वे जादू की तरह बाहर आते हैं और काम खत्म होते ही फिर छिप जाते हैं. यह न केवल डिजाइन को क्लीन लुक देता है, बल्कि एयरोडाइनामिक्स को भी बेहतर बनाता है. वाइपर छुपाओ, कूलनेस बढ़ाओ.

इलेक्ट्रिक अवतार (EV): भविष्य में इसका EV वेरिएंट भी लॉन्च होगा, जिसके एक बार चार्ज करने पर 500 किमी तक की रेंज मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, टाटा सिएरा अब सिर्फ एक SUV नहीं है, बल्कि एक रोलिंग टेक-गैजेट है जो पुरानी यादों को ताजा करते हुए भविष्य की ड्राइविंग का अनुभव देगी.

दिखे बाहर का पूरा नजारा

पुरानी सिएरा की पहचान थी उसकी पीछे की रैप-अराउंड खिड़कियां, जिससे ऐसा लगता था मानो गाड़ी के पीछे एक छोटा सा कांच का कमरा है. नई सिएरा ने इसे और भी बेहतरीन कर दिया है. अब ये खिड़कियां फ्लश ग्लेजिंग के साथ आती हैं, जो इसे एक लग्जरी और सीमलेस लुक देती है. गाड़ी के अंदर बैठकर ऐसा लगेगा मानो आप किसी लग्जरी लिविंग रूम में बैठे हैं और बाहर का पूरा नजारा देख सकते हैं.

केबिन नहीं, चलता-फिरता थिएटर

टाटा ने सिएरा के इंटीरियर को 'ड्राइविंग' के बजाय 'एक्सपीरियंस' बनाने पर जोर दिया है. इसमें ड्राइवर के लिए डिस्प्ले, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन और, सबसे बड़ी बात आगे बैठे पैसेंजर के लिए भी एक अलग 12.3-इंच की डिस्प्ले दी गई है. यानी ड्राइवर मैप देखे और आपका को-पैसेंजर आराम से मूवी या OTT का मजा ले सकता है. साथ में 12-स्पीकर JBL ब्लैक साउंड सिस्टम और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है. अब सफर में गाना नहीं बल्कि म्यूजिक कॉन्सर्ट का मजा मिलेगा.

ADAS Level-2+ भी

टाटा की पहचान हमेशा सेफ्टी रही है, लेकिन सिएरा ने इसे एक कदम आगे बढ़ा दिया है. इसमें ADAS लेवल-2+ दिया गया है. इसका मतलब है कि गाड़ी इमरजेंसी में खुद ही ब्रेक लगा सकती है और क्रूज कंट्रोल को अपने आप एडजस्ट कर सकती है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स-अप डिस्प्ले भी है, जो जरूरी जानकारी सीधे आपकी विंडस्क्रीन पर दिखाता है, जिससे आपको सड़क से नजर हटाने की जरूरत नहीं पड़ती.

पेट्रोल, डीजल या EV, आपकी मर्जी