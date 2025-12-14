Tata Sierra Update: टाटा सिएरा को लेकर हो गया बड़ा खुलासा, आ गई पूरी प्राइस लिस्ट सामने

- टाटा मोटर्स ने टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस की कीमतें जारी की हैं
- अकम्प्लिश्ड वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1.5-लीटर NA पेट्रोल मैनुअल के लिए 17 लाख 59 हजार रुपये है
- सिएरा में तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें NA पेट्रोल, डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं
Tata Sierra Update: टाटा मोटर्स की आइकॉनिक एसयूवी जबसे लॉन्च हुई है, तभी से इसकी खुमारी ग्राहकों के सर चढ़ बोल रही है. लोग इस गाड़ी की हर खूबी जानने के लिए लगे हुए हैं. इसी बीच टाटा मोटर्स ने एसयूवी टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट्स 'अकम्प्लिश्ड' और 'अकम्प्लिश्ड प्लस' की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने नवंबर 2025 में इस एसयूवी को लॉन्च किया था और अब पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है.
Sierra sets a new benchmark.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) December 10, 2025
Fuel efficiency run achieving 29.9 kmpl.
Certified by the India Book of Records.
Powered by the 1.5L TGDi 4-cylinder Hyperion.#Sierra #TataSierra #EscapeMediocre pic.twitter.com/66jJiCAYiC
टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट्स की कीमतें
- अकम्प्लिश्ड (Accomplished) वेरिएंट: इसकी शुरुआती कीमत 1.5-लीटर NA पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के लिए ₹ 17.99 लाख रखी गई है.
- अकम्प्लिश्ड प्लस (Accomplished Plus) वेरिएंट: इसकी शुरुआती कीमत 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक इंजन के लिए ₹ 20.99 लाख है.
इंजन ऑप्शन
सिएरा में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं:
- 1.5-लीटर NA पेट्रोल (106 हॉर्सपावर)
- 1.5-लीटर डीजल (116 हॉर्सपावर)
- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160 हॉर्सपावर)
ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT (NA पेट्रोल के लिए), और 6-स्पीड ऑटोमैटिक (डीजल और टर्बो-पेट्रोल के लिए) विकल्प मौजूद हैं. अकम्प्लिश्ड ट्रिम में लगभग सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. वहीं, अकम्प्लिश्ड प्लस ट्रिम में 1.5-लीटर NA इंजन शामिल नहीं है, यह केवल टर्बो-पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के साथ मौजूद है.
From Smart+ to Accomplished+.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) December 14, 2025
The Sierra story stands complete.
Bookings Open. 16.12.25.#Sierra #TataSierra #EscapeMediocre pic.twitter.com/yOPsi852cl
कमाल के फीचर्स
इन टॉप वेरिएंट्स को कई एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया गया है. इनमें लेवल 2 ADAS, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, मेमोरी सेटिंग के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, हेड्स-अप डिस्प्ले और iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर शामिल हैं.
मार्केट किससे मिलेगी टक्कर?
इन कीमतों के साथ टाटा सिएरा मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी विक्टस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हाइराइडर और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं