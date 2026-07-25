Jeep Meridian का लिमिटेड एडिशन! 52 भाषाओं में करेगी बात और सिर्फ 85 लोग ही ला पाएंगे घर

जीप ने 85 साल का जश्न मनाते हुए भारत में अपनी Jeep Meridian 85th Anniversary Edition लॉन्च कर दी है. यह कोई साधारण SUV नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. इसमें लग्जरी लुक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ऐसा फीचर जोड़ा गया है जो आपसे 52 भाषाओं में बात कर सकता है. आइए जानते हैं इस लिमिटेड एडिशन SUV की सभी डिटेल्स.

सिर्फ 85 खरीदारों के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर

जीप इंडिया ने अपनी 3-रो वाली लग्जरी SUV Meridian का 85th Anniversary Edition पेश किया है. यह स्पेशल एडिशन जीप की 85 सालों की शानदार विरासत को समर्पित है. कंपनी ने इसे Overland ट्रिम पर तैयार किया है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹36.05 लाख रखी गई है. सबसे खास बात यह है कि भारतीय बाजार के लिए इस गाड़ी की केवल 85 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी.

ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन

गाड़ी के बाहर 18-इंच के ग्लॉस ब्लैक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे बेहद एग्रेसिव लुक देते हैं. इसके अलावा कार पर एक्सक्लूसिव 85th Anniversary का बैज लगाया गया है. इंटीरियर की बात करें तो केबिन को ऑल-ब्लैक थीम में रखा गया है जिसके साथ मायन गोल्ड फिनिशिंग दी गई है, जो अंदर बैठते ही लग्जरी अहसास कराती है.

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52 भाषाओं में बात करने वाला वॉयस असिस्टेंट

इस नई SUV की सबसे बड़ी खासियत इसमें जोड़ा गया 'CARA AI' वॉयस असिस्टेंट है. यह AI असिस्टेंट 52 अलग-अलग भाषाओं में काम कर सकता है, जिसमें कई प्रमुख भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं. इसकी मदद से आप सिर्फ बोलकर नेविगेशन, मौसम की जानकारी, कॉल, म्यूजिक, रिमाइंडर और गाड़ी के कई मुख्य फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं.

खास एक्सेसरी पैकेज

गाड़ी को सजाने के लिए जीप ने स्पेशल 'Anniversary AXS' एक्सेसरी पैकेज भी पेश किया है. इसमें खास कारपेट फ्लोर मैट्स, एनिवर्सरी डेकल्स, एम्बिएंट लाइटिंग और स्काई लाउंज सनरूफ इल्यूमिनेशन शामिल है.

बुकिंग शुरू

अगर आप भी इस सुपर-एक्सक्लूसिव 7-सीटर SUV को अपने गैराज की शान बनाना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. ग्राहक जीप इंडिया की वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं.