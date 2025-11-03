Honda Elevate अब और भी 'स्पोर्टी' अवतार में, जल्द आ रहा है नया एडिशन, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Honda Elevate New Edition: अगर आप Honda Elevate SUV के फैन हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और मजेदार खबर है. Honda Car India ने अपनी इस पॉपुलर एसयूवी का एक नया एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसे देखकर लग रहा है कि यह पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और दमदार दिखने वाला है.

क्या होगा इस नए एडिशन में खास?

कंपनी ने हाल ही में एक टीजर जारी किया है, जिससे इस अपकमिंग एडिशन की कुछ खास बातें पता चलती हैं.

इस नई Elevate में सबसे बड़ा बदलाव है लाल रंग का एक्सेंट.

कार के ग्रिल पर एक लाल पट्टी देखने को मिलेगी, जो इसे बिल्कुल अलग लुक देगी.

फॉग लैंप के किनारों पर भी लाल रंग का टच दिया गया है.

यहां तक कि अलॉय व्हील्स के दो स्पोक्स पर भी लाल रंग की डिजाइन है. यह इसे भीड़ से अलग, एक रेसिंग कार जैसा फील देगी.

ग्रिल हुआ का कलर हुआ चेंज

टीजर में दिख रहा है कि हेडलाइट्स को जोड़ने वाला क्रोम एलिमेंट अब काला कर दिया गया है. यह लुक पहले 'ब्लैक एडिशन' में भी देखा गया था, लेकिन लाल टच इसे एक नया ट्विस्ट देगा.

हालांकि, कंपनी ने अभी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस नए एडिशन का नाम 'एक्सप्लोरर एडिशन' हो सकता है.

इंजन में कोई बदलाव नहीं

जो लोग Elevate की परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस नए एडिशन में भी वही पुराना और भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन दमदार 119 हॉर्सपावर की ताकत देता है और यह मैनुअल (Manual) और CVT ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है.

जल्द होगी लॉन्च

Honda Elevate का यह 'रेड एक्सेंट' वाला नया एडिशन जल्द ही भारतीय सड़कों पर दिखने वाला है. यह उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेगा, जो अपनी SUV को ज्यादा स्टाइलिश, बोल्ड और स्पोर्टी दिखाना चाहते हैं.