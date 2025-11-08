आ गई हीरो की मोस्ट अवेटेड बाइक Hero Xtreme 125R, धांसू हैं सेफ्टी फीचर्स, जानें कितने में मिल रही

Hero Xtreme 125R Launch: हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक लवर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपनी मोस्ट अवेटेड स्पोर्टी कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R का एक धमाकेदार वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस मॉडल के कमाल के फीचर्स को देखते हुए भारत में काफी समय से डिमांड थी. हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो एक्सट्रीम 125आर ने कमाल के परफॉरमेंस के साथ सेफ्टी पर भी काम किया है. जानते हैं कंपनी ने इस नए वेरिएंट में क्या-क्या बदलाव किए हैं.

क्या है खास?

डुअल-चैनल ABS

यह इस सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें 'डुअल डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS' दिया गया है. ABS ब्रेक लगाने पर पहियों को जाम होने से रोकता है, और डुअल-चैनल ABS का मतलब है कि यह फीचर अगले और पिछले दोनों पहियों में काम करेगा, जिससे बाइक की सेफ्टी और कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है.

यह नया मॉडल उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो 125cc सेगमेंट में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स और नई तकनीक वाली स्पोर्टी बाइक चाहते हैं. यह मार्केट में टीवीएस राइडर, होंडा सीबी125 हॉर्नेट और बजाज पल्सर N125 जैसी बाइक्स को टक्कर देगी.

टेक्नोलॉजी

इसमें अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल तकनीक भी है, जिसकी वजह से इसमें क्रूज कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स पावर, रोड और ईको जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं.

डिजाइन

बाइक का लुक पहले जैसा ही है, लेकिन अब इसमें तीन नए कलर ऑप्शन और नए ग्राफिक्स दिए गए हैं-

ब्लैक पर्ल रेड

ब्लैक मैटशैडो ग्रे

ब्लैक लीफ ग्रीन

इंजन और पावर

इसमें 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है.

इंजन 11.5 हॉर्सपावर (hp) और 10.5 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क पैदा करता है.

इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिए गए हैं.

कीमत

नई हीरो एक्सट्रीम 125आर ड्यूल-चैनल ABS की एक्स-शोरूम कीमत ₹1.04 लाख रखी गई है.