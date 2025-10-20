मार्केट का असली 'किंग' कौन? हीरो स्प्लेंडर प्लस vs होंडा शाइन 100 DX, टक्कर हुई दिलचस्प

Hero Splendor Plus vs Honda Shine 100 DX: बाइक की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले 100cc कम्यूटर सेगमेंट में अब मुकाबला और भी कड़ा हो गया है. हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) लंबे समय से इस सेगमेंट का बेताज बादशाह रही है, लेकिन अब होंडा ने अपनी नई शाइन 100 डीएक्स (Shine 100 DX) को उतारकर उसे खुली चुनौती दी है. अगर आप एक नई, टिकाऊ और सस्ती बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों में कौन बेहतर है? इस खर में आपको बताते हैं, कौन-सी बाइक आपकी जेब और जरूरत दोनों के लिए फिट है.

डिजाइन और फीचर्स

फीचर Hero Splendor Plus Honda Shine 100 DX डिजाइन स्लिम बॉडी, भरोसेमंद पुराना लुक बड़ा हेडलैंप, प्लास्टिक बॉडी और मोटा दिखने वाला फ्यूल टैंक व्हील साइज 18-इंच के पहिये 17-इंच के पहिये फीचर्स एनालॉग मीटर (बेसिक) (XTEC वेरिएंट में डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उपलब्ध) पूरी तरह से डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्रेकिंग दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक कलर 5 4

डिजाइन में स्प्लेंडर अपना क्लासिक लुक बनाए हुए है, जबकि शाइन 100 DX में डिजिटल मीटर (DX वेरिएंट में) जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो इसे थोड़ा ज्यादा आकर्षक बनाते हैं.

इंजन और पावर

स्पेसिफिकेशन्स Hero Splendor Plus Honda Shine 100 DX इंजन क्षमता 97.2 cc 98.98 cc पावर 7.9 hp @ 8,000 rpm 7 hp @ 7,500 rpm टॉर्क 8.05 Nm @ 6,000 rpm 8.04 Nm @ 5,000 rpm ट्रांसमिशन 4-स्पीड गियरबॉक्स 4-स्पीड गियरबॉक्स स्टार्ट विकल्प किक-स्टार्ट/सेल्फ-स्टार्ट किक-स्टार्ट/सेल्फ-स्टार्ट फ्रेम ट्यूबलर डबल क्रैडल फ्रेम डायमंड-टाइप फ्रेम

हीरो स्प्लेंडर प्लस में थोड़ी ज़्यादा हॉर्सपावर (7.9 hp) मिलती है, जो इसे हल्की बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है. हालांकि, टॉर्क दोनों में लगभग बराबर है.

सस्पेंशन

दोनों ही बाइक्स में सस्पेंशन लगभग एक जैसा है, जो भारतीय सड़कों के लिए ठीक है.

आगे की तरफ: टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स

पीछे की तरफ: 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-शॉक एब्जॉर्बर

कीमत: कौन है ज्याद सस्ती?

Hero Splendor Plus: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹83,251 है.

Honda Shine 100 DX: इस मॉडल की कीमतें अभी कंपनी ने जारी नहीं की हैं.

किसे खरीदना चाहिए?

अगर आपको मॉडर्न फीचर्स चाहिए: Honda Shine 100 DX डिजिटल क्लस्टर (DX वेरिएंट) और थोड़ी नई डिज़ाइन के साथ एक बेहतर विकल्प हो सकती है, बशर्ते इसकी कीमत स्प्लेंडर के आसपास हो.