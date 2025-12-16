विज्ञापन
तो इस बाइक का नाम है Atum Vadar. यह ऑल-टेरेन इलेक्ट्रिक बाइक है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी वाली बाइक है. इसे खासकर ऑफ-रोड, ट्रेल और भारी भार के लिए डिज़ाइन किया गया है.

कांग्रेस सांसद ने अपने हाथों से बनाई शानदार Bike, खुद दौड़ाकर पुहंचे संसद, देखिए क्या है खास

हाल ही में कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम एक शानदार बाइक पर बैठकर संसद पहुंचे. Atum Vadar बाइक पर सवार होकर पहुंचने का उनका मकसद था प्रदूषण के मुद्दे को उठाना. सांसद वामसी कृष्णा गड्डम से NDTV से बात करते हुए कहा कि "वायु प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या है. E बाइक से आया क्योंकि प्रदूषण के मुद्दे को उठाना चाहता हूं. जब बीजिंग में इस समस्या का समाधान हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं?" उन्होंने आगे कहा कि "सांसदों को E गाड़ी से संसद आना चाहिए. साथ ही वामसी ने हेलमेट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन आदि को लेकर कहा कि मैंने सभी नियमों का पालन किया है और संसद का पास बनवाने के लिए ही आया हूं."

अब यहां आपको बताते हैं कि कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम की इस बाइक में आखिर खास क्या है. 

तो इस बाइक का नाम है Atum Vadar. यह ऑल-टेरेन इलेक्ट्रिक बाइक है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी वाली बाइक है. इसे खासकर ऑफ-रोड, ट्रेल और भारी भार के लिए डिज़ाइन किया गया है. आसान शब्दों में कहें तो यह एक रोज़मर्रा के शहरी उपयोग वाली बाइक है, जिसे डिज़ाइन किया है कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम ने. इस बाइक बनाने में 5 सालों का समय लगा, तब जाकर एक सस्टेनेबल ईको-फ्रेंडली और स्मार्ट बाइक बनरकर तैयार की गई. 

इस बाइक में 2.9 KWH की लंबी रेंज वाली बैटरी. जो कि एक चार्ज में लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करती है. इसके फ्रंट पर LCD डिस्प्ले मिलता है, जैसा कि किसी कार में मिलता है, इसमें स्पीड से लेकर मैप तक सब कुछ देख सकते हैं. यहां तक कि गानों का भी लुफ्त उठा सकते हैं. क्योंकि इसका डिस्प्ले एक मोबाइल ऐप से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है. 

सिर्फ स्मार्ट फीचर में ही नहीं ये बाइक स्पीड में भी कमाल है. ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. क्योंकि ये गाड़ी वेंडर कामों के लिए डिज़ाइन की गई है, इसीलिए इसमें काफी एक्स्ट्रा स्मार्ट स्पेस भी मिलता है. 

इस ई-बाइक की कीमत की बात करें तो 1,46,000 से लेकर 1,66,000 तक आती है. यानी Atum Vadar की शुरुआत 1,46,000 (एक्स शोरूम प्राइस) से हो जाती है. लेकिन इस बाइक को सिर्फ 999 रुपये में बुक कराया जा सकता है. 

