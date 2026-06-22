तेल संकट का चीनी कंपनियों को बंपर फायदा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की बढ़ गई रफ्तार

ईरान में चल रहे युद्ध और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की पाबंदी ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा तेल संकट खड़ा कर दिया है. दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की कमी और आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों से परेशान है. लेकिन इस बड़े संकट ने चीन की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका खोल दिया है.

क्योंकि कई देशों में अब महंगे ईंधन से बचने के लिए लोग बड़ी तेजी से चीन की EV खरीद रहे हैं. अप्रैल में चीनी EV का ग्लोबल एक्सपोर्ट 9.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया.

एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में गाड़ियों पर खर्च एक बड़ा हिस्सा होता है. यही वजह है कि लोग अब पेट्रोल पंपों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रहे हैं. चीन ने अकेले मई के महीने में करीब 435,000 पैसेंजर EV और प्लग-इन हाइब्रिड कारों का एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है. कई देशों की सरकारें भी अपने तेल इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं.