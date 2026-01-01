2026 में VinFast की बड़ी एंट्री! भारत में लॉन्च होंगी 3 नई इलेक्ट्रिक कारें, देखने में है सुपर स्टाइलिश

वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी VinFast भारत में 2026 में तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने जा रही है. इनमें सबसे खास होगी VinFast की पहली इलेक्ट्रिक MPV, इसके अलावा एक माइक्रो EV और एक सब-4 मीटर सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार. VinFast पहले ही तमिलनाडु में अपने प्लांट में VF6 और VF7 SUV को असेंबल कर रही है और अब कंपनी का फोकस भारत के तेजी से बढ़ते EV सेगमेंट के हर स्तर तक पहुंच बनाने पर है.

VinFast साल 2026 की शुरुआत Limo Green नाम की अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV से करेगी. यह कंपनी की भारत में पहली तीन-रो इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे खासतौर पर शहरी परिवारों और कैब व फ्लीट ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इसमें 60.1kWh की बैटरी दी जाएगी, जो फ्रंट-माउंटेड 201bhp मोटर के साथ करीब 450 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है.

Limo Green का डिजाइन

इस कार का डिजाइन VinFast की पहचान वाले V-शेप लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ आएगा. इसका साइड प्रोफाइल साफ और सिंपल होगा, जबकि पीछे की ओर थोड़ी ऊंची छत दी जाएगी ताकि तीसरी रो में बेहतर हेडरूम मिल सके. केबिन के अंदर बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और मिनिमल डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिकैलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. यह MPV प्राइवेट ग्राहकों के साथ-साथ शेयर मोबिलिटी सेगमेंट के लिए भी एक अहम ऑप्शन बन सकती है.

VinFast का दूसरा बड़ा मॉडल

VinFast का दूसरा बड़ा मॉडल VF3 होगा, जो माइक्रो EV सेगमेंट में उतरेगा. इसके 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने की संभावना है और इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह कार सीधे तौर पर MG Comet जैसी सिटी कारों को टक्कर देगी. इसकी खास बात होगी 191mm का ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, जो खराब सड़कों पर भी बेहतर ड्राइविंग अनुभव देगा. छोटी साइज के बावजूद VF3 रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है. VF3 में 18.6kWh की बैटरी दी जाएगी, जो एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने का दावा करती है

VF5 जल्द होगी लॉन्च

Limo Green और VF3 के साथ-साथ VinFast भारत में VF5 को भी लॉन्च कर सकती है. यह एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार होगी, जो भारत में पहले से मौजूद लोकप्रिय मॉडलों को टक्कर दे सकती है. इंटरनेशनल मार्केट में VF5 दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें एक 29.6kWh और दूसरी 37.23kWh बैटरी शामिल है. इसके फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन, लेदरेट सीट्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम जैसे प्रीमियम एलिमेंट्स मिलते हैं.