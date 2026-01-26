विज्ञापन
Hero MotoCorp ने भारत में अपनी 100-125cc बाइक्स की कीमतें 750 रुपये तक बढ़ा दी हैं. जानें HF 100, HF Deluxe और Passion Plus की नई एक्स-शोरूम कीमतें और वेरिएंट डिटेल्स.

Hero Bikes Price Hike: हीरो ने HF Deluxe से Passion Pro तक के दाम बढ़ाए, जानें कौन-सी बाइक कितनी महंगी हुई

देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका धीरे से दिया है. कंपनी ने अपनी बेहद लोकप्रिय 100cc और 125cc सेगमेंट की कम्यूटर मोटरसाइकिलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. इस बदलाव के बाद HF 100, HF Deluxe और Passion Plus जैसी बाइक्स अब पहले से महंगी हो गई हैं.

हीरो ने क्‍यों बढ़ा दिए दाम?

हालांकि कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्पादन लागत (Production Cost) में वृद्धि और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण यह फैसला लिया गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि बढ़ोतरी केवल 250 रुपये से लेकर 750 रुपये के बीच है, जिससे आम आदमी की जेब पर बहुत भारी बोझ नहीं पड़ेगा.

मॉडल के हिसाब से नई कीमतें

  1. Hero HF 100: हीरो की सबसे सस्ती बाइक HF 100 अब 750 रुपये महंगी हो गई है. इसका नया एक्स-शोरूम दाम 59,489 रुपये हो गया है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है जो शहर की ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है.
  2. Hero HF Deluxe: इसके सभी पांच वेरिएंट्स (All Black से लेकर Pro तक) की कीमतों में करीब 750 रुपये का इजाफा हुआ है. अब इसकी रेंज 56,742 रुपये से शुरू होकर 69,235 रुपये तक जाती है.
  3. Hero Passion Plus: एंट्री-लेवल सेगमेंट की प्रीमियम बाइक पैशन प्लस में सबसे कम 250 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. अब इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 76,941 रुपये हो गई है.

हालांकि कंपनी ने बाइक्‍स के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि चूंकि ये बढ़ोतरी बहुत ज्‍यादा नहीं है, इ‍सलिए खरीदने के प्‍लान पर इस प्राइसक हाइक का ज्‍यादा असर नहीं होगा. 

