Maruti का बड़ा सरप्राइज! 6 लाख से कम में आई नई Baleno, 33.61KM तक का माइलेज

पिछले हफ्ते Maruti Suzuki Baleno लॉन्च हुई थी. हालांकि, कंपनी ने सभी वेरिएंट की कीमतों के बारे में नहीं बताया था. अब Maruti Suzuki ने 2026 Baleno Facelift की पूरी वेरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी कर दी है. इस प्रीमियम हैचबैक की नई एक्स-शोरूम कीमतें 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये तक जाती हैं.

आपको बता दें कि 5 सितंबर को जब इसे पेश किया गया था, तब शुरुआती कीमत 6.10 लाख रुपये बताई गई थी. लेकिन, कंपनी की अपडेटेड प्राइस लिस्ट में इसके पेट्रोल-मैनुअल Sigma वेरिएंट को 6 लाख रुपये से भी कम के प्राइस टैग पर रखा गया है. 2026 Maruti Suzuki Baleno को पांच वेरिएंट्स Sigma, Delta, Zeta, Alpha और Alpha (O) में पेश किया गया है. इस पूरी रेंज में पेट्रोल-मैनुअल, पेट्रोल-AMT और कंपनी-फिटेड CNG के ऑप्शन मिलते हैं.

पेट्रोल AMT वेरिएंट्स अपने संबंधित मैनुअल वेरिएंट्स से करीब 50,000 रुपये महंगे हैं. वहीं Delta और Zeta ग्रेड में मिलने वाले CNG वेरिएंट्स की कीमत पेट्रोल-मैनुअल वर्जन से 92,000 रुपये ज्यादा है.

Maruti Suzuki Baleno की वेरिएंट के हिसाब से कीमत

Maruti Suzuki Baleno की माइलेज

इस फेसलिफ्ट के साथ Baleno के इंजन में एक बड़ा मैकेनिकल बदलाव किया गया है. Maruti Suzuki ने पुराने 1.2-लीटर K12N चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E इंजन दिया है. ये हाल ही में Swift और Dzire में भी देखने को मिला था. ये Z12E इंजन 83 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पुराने K12N इंजन की तुलना में ये 7 hp की पावर और 1 Nm का कम टॉर्क देता है, लेकिन मारुति सुजुकी का दावा है कि नया इंजन पहले से कहीं ज्यादा माइलेज निकालता है.

पेट्रोल-मैनुअल Baleno का क्लेम्ड माइलेज 23.80 किमी/लीटर है, जो पुराने मैनुअल मॉडल से 1.45 किमी/लीटर ज्यादा है. वहीं पेट्रोल-AMT वेरिएंट 24.77 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जिसमें 1.83 किमी/लीटर का सुधार हुआ है. नए इंजन को 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. शहर के भारी ट्रैफिक में बिना क्लच के आराम से ड्राइव करने वाले खरीदारों के लिए AMT एक किफायती विकल्प बना हुआ है.

Maruti Suzuki Baleno CNG की माइलेज

Baleno CNG में भी यही Z12E 1.2-लीटर इंजन मिलता है, लेकिन गैस मोड पर इसका आउटपुट 70 hp की पावर और 102 Nm का टॉर्क रह जाता है. ये सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही आता है. Maruti Suzuki का दावा है कि Baleno CNG 33.61 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है. ये पुरानी CNG बलेनो के मुकाबले करीब 3 किमी/किग्रा ज्यादा है. हालांकि, 2026 Baleno में AMT-CNG का कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है. CNG केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध रहेगी.

Maruti Suzuki Baleno: फीचर्स और वेरिएंट

नया Alpha (O) वेरिएंट इस रेंज में सबसे टॉप पर है. केवल इसी वेरिएंट में Level 2 ADAS और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. इसके अलावा फेसलिफ्ट में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, नया डिजाइन और कई कम्फर्ट फीचर्स दिए गए हैं. बेस मॉडल Sigma सबसे कम कीमत में आता है लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल-मैनुअल में है. Delta और Zeta में सबसे ज्यादा विकल्प (पेट्रोल मैनुअल, AMT और CNG) मिलते हैं. Alpha उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा फीचर्स चाहिए, जबकि Alpha (O) पूरी तरह से हाई-टेक सेफ्टी और कम्फर्ट चाहने वालों के लिए है.

Maruti Suzuki Baleno का मुकाबला

2026 Maruti Suzuki Baleno का सीधा मुकाबला Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza से रहेगा. बाजार में Tata Altroz की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है. Hyundai i20 भी 6 लाख रुपये की रेंज में आती है. जबकि स्पोर्टी i20 N Line की कीमत 9.27 लाख रुपये है. इसके अलावा Toyota Glanza 6.73 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलती है.

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