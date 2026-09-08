सस्ती, सेफ और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स! कैसी है नई Maruti Baleno? रिव्यू देख लें फैसला

हाल ही में नई Maruti Suzuki Baleno लॉन्च हुई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.10 लाख रुपये से शुरू होती है. Maruti Suzuki Baleno को थोड़े बदलाव के साथ पेश किया गया है. इसमें नया इंजन, Level 2 ADAS और कई नए कम्फर्ट फीचर्स शामिल किए गए हैं. स्टीयरिंग व्हील के पीछे समय बिताने के बाद ये साफ हो जाता है कि नई Baleno पूरी तरह से नई शुरुआत करने के बजाय उन जरूरी सुधारों पर ध्यान देती है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. आइए आपको इसका फर्स्ट ड्राइव रिव्यू बताते हैं.

Maruti Suzuki Baleno Facelift: डिजाइन और फीचर्स

इसके ज्यादातर डिजाइन बदलाव फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलते हैं. नई फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन किया गया बंपर, अपडेटेड लोअर एयर इनटेक और नए फॉग लैंप सराउंड्स इस हैचबैक को एक क्लीन और पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं. फ्रंट फेंडर पर दिया गया क्रोम गार्निश इसे पुराने मॉडल से अलग बनाता है.

ये अपडेट्स Baleno की पहचान को बदले बिना इसके फ्रंट लुक को फ्रेश जरूर बना देते हैं. हालांकि, इसका रियर लुक बिल्कुल पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. जो खरीदार किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें यह कंजर्वेटिव अप्रोच थोड़ा कम लग सकता है. लेकिन Baleno के मजबूत सेल्स रिकॉर्ड को देखते हुए Maruti Suzuki ने शायद जानबूझकर किसी बड़े स्टाइलिंग बदलाव से परहेज किया है. कलर पैलेट में एक नया Enigmatic Teal एक्सटीरियर शेड जोड़ा गया है. ये कार को नयापन देता है.

अंदर की बात करें तो केबिन का लेआउट जाना-पहचाना सा लगता है. पुरानी Baleno से अपग्रेड करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका डैशबोर्ड, स्विचगियर और ओवरऑल डिजाइन तुरंत समझ आ जाएगा. केबिन को पूरी तरह बदलने के बजाय मारुति ने उन फीचर्स को जोड़ने पर ध्यान दिया है जो कार चलाने के अनुभव को बेहतर बनाते हैं.

इसमें सबसे बड़ा फीचर सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स है. ये भारतीय गर्मियों में काफी काम आने वाला है. एक और प्रैक्टिकल फीचर एक्टिव-कूल्ड वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर है. ये फीचर फोन चार्ज होते समय उसे ज्यादा गर्म होने से बचाता है.

Baleno में Clarion का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है. इसमें 9-इंच का SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ जारी रखा गया है. इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और Suzuki Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी पहले की तरह पैकेज का हिस्सा हैं.

ADAS के कंट्रोल्स को काफी साफ-सुथरे तरीके से सेट किया गया है. इसके फिजिकल बटन स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड और कुछ कंट्रोल्स सीधे स्टीयरिंग पर ही मौजूद हैं. अलग से डेडिकेटेड स्विच होने की वजह से टचस्क्रीन मेनू में भटके बिना ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स को ऑन या ऑफ करना काफी आसान हो जाता है. सेफ्टी के मामले में कार काफी मजबूत है. इसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और नया ADAS सुइट मिलकर एक सुरक्षित पैकेज तैयार करते हैं.

Maruti Suzuki Baleno Facelift: परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

नई Baleno में Maruti Suzuki का 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये 82.9 ps की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कागजों पर ये आंकड़े पहले से बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखते, लेकिन इंजन का कैरेक्टर निश्चित रूप से अपनी अलग पहचान रखता है.

चलाते समय जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है, वह है इसका रिफाइनमेंट. तीन-सिलेंडर लेआउट पर जाने के बावजूद, रोजमर्रा की ड्राइविंग में इंजन काफी स्मूथ महसूस होता है. पावर किसी अचानक झटके के बजाय धीरे-धीरे और आसानी से मिलती है. जिससे शहर के ट्रैफिक में Baleno को चलाना बेहद आसान हो जाता है. ये कोई परफॉर्मेंस हैचबैक बनने की कोशिश नहीं कर रही है, और यह बात इसके फैमिली-कार वाले रोल पर पूरी तरह फिट बैठती है.

मैंने इसका AGS ऑटोमैटिक वर्जन चलाया. ये आरामदेह सिटी ड्राइविंग के लिए तो ठीक है, लेकिन इस गियरबॉक्स की अपनी बाउंड्री अभी भी बरकरार हैं. तेज एक्सीलरेशन के दौरान गियर बदलते समय एक ठहराव महसूस होता है. इससे पावर डिलीवरी का फ्लो टूटता है. जो लोग तेज और फुर्तीला रिस्पॉन्स चाहते हैं, उन्हें यह हिचकिचाहट थोड़ी परेशान कर सकती है. हालांकि, मैनुअल मोड में स्विच करने से ड्राइविंग का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है. गियर शिफ्ट्स पर सीधा कंट्रोल मिलने से आप AGS के लैग को काफी हद तक संभाल सकते हैं, जिससे ओवरटेकिंग और तेज एक्सीलरेशन ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है.

राइड क्वालिटी Baleno की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनी हुई है. इसका सस्पेंशन कम्फर्ट और स्टेबिलिटी के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है. शहर की टूटी सड़कें और स्पीड ब्रेकर्स पर यह आराम से निकल जाती है, जबकि हाई-स्पीड पर भी कार स्थिर महसूस होती है. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी ठीक है, हालांकि, पेडल से थोड़ा और बेहतर फीडबैक मिल सकता था. ब्रेक्स अपना काम प्रभावी ढंग से करते हैं, लेकिन पेडल का थोड़ा स्पंजी अहसास खासकर हार्ड ब्रेकिंग के दौरान कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करता है.

इस कार का सबसे बड़ा अपग्रेड निश्चित रूप से Level 2 ADAS का जुड़ना है. ड्राइव के दौरान इस सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और इसके अलग-अलग असिस्टेंस फंक्शन्स काफी स्मूथली ऑपरेट हुए.

Maruti Suzuki Baleno Facelift: आखिरी फैसला

नई Baleno किसी बड़े बदलाव के बजाय एक सोचा-समझा और सटीक सुधार (इवोल्यूशन) लगती है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसमें जोड़ी गई नई टेक्नोलॉजी में है. Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और एक्टिव-कूल्ड वायरलेस चार्जर Baleno के मूल कैरेक्टर को बदले बिना कार के एक्सपीरियंस को काफी दमदार बनाते हैं.

नया इंजन काफी रिफाइंड है, सस्पेंशन बैलेंस अच्छा है और रोजमर्रा की परिस्थितियों में ये आज भी चलाने में बेहद आसान बनी हुई है. इसके बावजूद, कुछ सुधारों की गुंजाइश अभी भी है. तेजी से गियर बदलते समय AGS ट्रांसमिशन थोड़ा और स्मूथ हो सकता था, जबकि ब्रेक पेडल को थोड़ा और फर्म होना चाहिए था. इसका रियर डिजाइन भी कोई नया विजुअल इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, और टॉप वैरिएंट्स में रियर सेंटर आर्मरेस्ट का न होना एक फैमिली हैचबैक के लिहाज से खलने वाली कमी लगती है.

इसी तरह, कई कॉम्पिटिटर्स में मिलने की वजह से सनरूफ का न होना उन खरीदारों को थोड़ा निराश कर सकता है जिनके लिए यह एक जरूरी फीचर बन चुका है.

Baleno ने किसी नए नियम को लिखने की कोशिश नहीं की है. इसके बजाय Maruti Suzuki ने एक पहले से कामयाब पैकेज को जरूरी टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स के साथ और मजबूत किया है. मौजूदा Baleno मालिकों के लिए ये नए फीचर्स इस फेसलिफ्ट को अपग्रेड के लायक बनाते हैं. वहीं नए खरीदारों के लिए यह एक ऑल-राउंडर प्रीमियम हैचबैक के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखती है.

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