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Virgo Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नौकरी या व्यवसाय में बड़े बदलाव का विचार, काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी

Virgo Horoscope Today 07 September 2026, Kanya Rashifal: आज का दिन लक्ष्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के साथ कुछ पुराने खर्चों की भरपाई का रास्ता भी दिख सकता है. मन के स्तर पर उपलब्धि की इच्छा आपको लगातार व्यस्त रख सकती है.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नौकरी या व्यवसाय में बड़े बदलाव का विचार, काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी
Virgo Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Kanya Horoscope Today
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Virgo Horoscope Today 07 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लक्ष्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. इसके बाद कर्क राशि में आने पर ग्यारहवें भाव को प्रभावित करेंगे. इस परिवर्तन के कारण पहले हिस्से में कामकाज और प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे, जबकि बाद का समय लाभ, संपर्क और भविष्य की योजनाओं के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है. सुबह किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है. आपके काम करने के तरीके पर वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति की नजर रह सकती है. यदि कोई लंबित कार्य है तो उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. आज केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं होगा; प्राथमिकता तय करना भी उतना ही जरूरी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की गलती का असर आप पर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत दोषारोपण करने के बजाय तथ्य सामने रखना बेहतर होगा. आपकी स्पष्टता आपको विवाद से बचा सकती है. नौकरी बदलने या व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन करने का विचार हो तो आज भावनात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम निर्णय न लें. दोपहर के बाद चंद्रमा ग्यारहवें भाव में पहुंचेंगे. संपर्कों का दायरा सक्रिय हो सकता है. किसी परिचित से व्यावसायिक जानकारी, नए ग्राहक या उपयोगी अवसर की सूचना मिल सकती है. समूह में काम करने वालों को किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. फिर भी अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलकर रखने से बचें; कुछ बातें परिणाम आने तक गोपनीय रखना आपके हित में रहेगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के साथ कुछ पुराने खर्चों की भरपाई का रास्ता भी दिख सकता है. यदि किसी भुगतान का इंतजार है तो उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. लेकिन लाभ मिलने की संभावना को पक्का धन मानकर पहले से खर्च करने की गलती न करें. सामाजिक जीवन में किसी कार्यक्रम का निमंत्रण मिल सकता है, मगर आपको तय करना होगा कि कौन-सा संपर्क वास्तव में उपयोगी है और कौन केवल समय ले रहा है.

अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकना इस दिन की बड़ी आवश्यकता रहेगी. मन के स्तर पर उपलब्धि की इच्छा आपको लगातार व्यस्त रख सकती है. शाम के समय कुछ देर काम से दूरी बनाना जरूरी होगा. लगातार सोचते रहने से नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए सोने से पहले कामकाज से जुड़े संदेशों से दूरी रखें.


उपाय: हरे चारे की व्यवस्था किसी गाय के लिए करें. किसी पुस्तकालय या विद्यार्थी को उपयोगी पुस्तक भेंट करें. सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके 11 परिक्रमा करें.
शुभ रंग: जैतूनी हरा.
 

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