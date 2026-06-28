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Libra Horoscope 28 June 2026: तीसरे भाव का मजबूत चंद्रमा बढ़ाएगा आपका पराक्रम और कराएगा छोटी लाभकारी यात्राएं

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज तीसरे भाव का चंद्रमा साहस और संवाद क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा. मार्केटिंग और संचार से जुड़े जातकों को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिलेगी

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Libra Horoscope 28 June 2026: तीसरे भाव का मजबूत चंद्रमा बढ़ाएगा आपका पराक्रम और कराएगा छोटी लाभकारी यात्राएं
तुला राशि: भगवान गणेश की पूजा करने और हरे मूंग का दान करने से आत्मविश्वास में होगी अभूतपूर्व वृद्धि

Libra horoscope 28 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर तुला राशि के लिए तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे साहस, संवाद क्षमता और छोटे प्रयासों में तेजी आने के संकेत मिलते हैं. इस समय आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है और लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे. किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर सक्रियता बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं. किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किया गया काम लाभ देगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने का समय अनुकूल है. मार्केटिंग, लेखन या संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में हल्की व्यस्तता बनी रहेगी. भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त हो सकता है. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी और गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार दिखाई देगा. रुके हुए पैसे मिलने के संकेत हैं. खर्च सामान्य रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचना उचित रहेगा. किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लेना लाभकारी होगा. बचत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक दौड़भाग से थकान महसूस हो सकती है.

उपायः गणेश जी की पूजा करें. किसी जरूरतमंद को हरे मूंग और फल दान करें. तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर दीपक जलाएं.

शुभ रंगः क्रीम रंग.

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