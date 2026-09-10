Aaj Ka Rashifal 10 September 2026 : मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आज का दिन, नौकरी-धन और रिश्तों में क्या होगा बदलाव

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है. चंद्रमा की स्थिति का असर आपके काम, रिश्तों, धन, सेहत और मन स्थिति पर देखने को मिलेगा. कुछ राशियों के लिए रुके काम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोगों को जल्दबाजी से बचने की सलाह है. नौकरी और कारोबार में जहां कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं, वहीं कुछ को खर्च और फैसलों में सावधानी रखनी होगी. परिवार और रिश्तों में बातचीत से कई उलझनें सुलझ सकती हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे. पंचम भाव बुद्धि, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े विषयों को प्रभावित करता है. इसलिए आज आपका ध्यान किसी ऐसी योजना पर केंद्रित हो सकता है जिसमें आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा और समझ का इस्तेमाल हो. किसी पुराने विचार को नए तरीके से प्रस्तुत करने पर उसका प्रभाव बढ़ सकता है. लेखन, सलाह, शिक्षण, कला या सृजनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर बन सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है, लेकिन केवल पढ़ने के बजाय विषय को समझकर दोहराना अधिक परिणाम देगा. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कमजोरी वाले हिस्से को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य में मानसिक उत्तेजना, सिर में भारीपन या नींद की अनियमितता महसूस हो सकती है. देर रात तक किसी योजना पर सोचते रहने की आदत छोड़ना बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह गणेशजी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी विद्यार्थी को कॉपी, पेन या उपयोगी अध्ययन सामग्री दें.

शुभ रंग: केसरिया और हल्का पीला

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे. यह स्थिति घर, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहन और निजी सुख-सुविधाओं से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगी. आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक यह महसूस करना महत्वपूर्ण रहेगा कि आपका निजी वातावरण आपको कितना सुकून दे रहा है. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, बदलाव या पुनर्व्यवस्था का विचार बन सकता है. लंबे समय से टल रहे घरेलू काम को पूरा करने के लिए दिन उपयुक्त है. संपत्ति से जुड़े मामले में भावनाओं से अधिक कागजी तथ्यों पर भरोसा करें. यदि मकान, जमीन या किराये से संबंधित बातचीत चल रही है तो दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई अग्रिम राशि न दें. वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल पसंद देखकर फैसला न करें; रखरखाव और भविष्य के खर्च को भी गणना में शामिल करें. घर के वातावरण में आपकी मनःस्थिति का प्रभाव साफ दिखाई देगा. यदि आप किसी बात से परेशान हैं तो चुप रहकर नाराजगी जताने के बजाय उचित समय पर अपनी बात रखें. परिवार के किसी सदस्य की कार्यशैली आपको पसंद न आए तो हर छोटी बात पर टिप्पणी करने से बचें. आज शांति बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. कामकाज में एकाग्रता बाहर की गतिविधियों की बजाय अपने आधार को मजबूत करने में रहेगी. किसी रिश्तेदार या परिचित की आर्थिक समस्या सुनकर तुरंत अपने ऊपर जिम्मेदारी न लें. सहायता करनी हो तो अपनी सीमा पहले तय करें. मन को शांत रखने के लिए शाम का समय घर में बिताना अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य में छाती, पेट या जल तत्व से जुड़ी संवेदनशीलता महसूस हो तो खानपान हल्का रखें. बहुत देर तक बैठे रहने के बजाय थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और ॐ सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: क्रीम और हल्का गुलाबी

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे. इसलिए आज बाहरी उपलब्धियों से अधिक आपका ध्यान घर, निजी सुविधा और मन की स्थिरता पर जा सकता है. घर के किसी हिस्से को व्यवस्थित करने, फर्नीचर बदलने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने की इच्छा होगी. वातावरण को बेहतर बनाने से आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. संपत्ति से जुड़े किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें. मकान, जमीन अथवा किराये के मामले में केवल सामने वाले की बात पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराएं. वाहन से संबंधित खर्च अचानक सामने आ सकता है. पुराने वाहन की मरम्मत को टालना बाद में अधिक खर्च करा सकता है. परिवार में आपकी भूमिका कुछ महत्वपूर्ण रह सकती है. किसी सदस्य की बात सुनते समय बीच में निष्कर्ष निकालने से बचें. घर में विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन हर असहमति को विवाद में बदलना जरूरी नहीं. अपनी मानसिक थकान का असर बातचीत पर न पड़ने दें. स्वास्थ्य की दृष्टि से लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में जकड़न या आलस्य महसूस हो सकता है. भोजन के बाद थोड़ी पैदल चाल रखें. रात को देर तक काम करने के बजाय पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें.

उपाय: गणेशजी को पांच दूर्वा अर्पित करके ॐ एकदन्ताय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरे फल का दान करें.

शुभ रंग: पत्तों जैसा हरा और सफेद

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे. आज आपकी सक्रियता और संपर्क क्षमता बढ़ेगी. किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ सकती है. फोन, संदेश या आमने-सामने की बातचीत के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके अगले कदम को स्पष्ट करेगी. अपने विचारों को केवल मन में रखने के बजाय उन्हें व्यवस्थित तरीके से सामने रखना लाभदायक रहेगा. छोटे भाई-बहन या करीबी परिचित से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है. आपकी सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसे आदेश की तरह प्रस्तुत करने से सामने वाला असहज हो सकता है. किसी पुराने मतभेद को फिर से चर्चा में लाने की जरूरत नहीं. आज संबंधों में जीतने से ज्यादा समझना महत्वपूर्ण रहेगा. छोटी दूरी की यात्रा, खरीदारी या किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें. जल्द पहुंचने की कोशिश में जोखिम न लें. यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर निकल रहे हैं तो रवाना होने से पहले उसकी दोबारा जांच कर लें. कामकाज में पहल करने वालों को फायदा मिलेगा. कोई नया संपर्क भविष्य में ग्राहक, सहयोगी या अवसर में बदल सकता है. स्वास्थ्य में कंधे, हाथ या गर्दन पर तनाव महसूस हो सकता है. लगातार फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल के बीच छोटे ब्रेक लें.

उपाय: सुबह हनुमानजी को गुड़ और चना अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी छोटे बच्चे को फल खिलाएं और उसके साथ कुछ समय प्रसन्नता से बिताएं.

शुभ रंग: लाल और सफेद

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सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रथम भाव से गोचर करेंगे. इसलिए आज का केंद्र दूसरे लोगों से ज्यादा आपका अपना व्यक्तित्व, निर्णय और प्राथमिकताएं रहेंगी. आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हो सकती है और किसी काम को अपने तरीके से करने की इच्छा प्रबल रहेगी. जो बात लंबे समय से टल रही थी, उसमें पहल करने का साहस जुटेगा. आपकी उपस्थिति कार्यस्थल पर प्रभावशाली रहेगी. किसी बैठक में अपनी योजना रखने या जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिल सकता है. हालांकि अपनी क्षमता पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की राय को तुरंत खारिज करना नुकसान दे सकता है. वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद हो तो आवाज ऊंची करने के बजाय तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. व्यापार में कोई नया प्रयोग करने का मन बनेगा. ग्राहक को आकर्षित करने के लिए नई प्रस्तुति या प्रचार रणनीति उपयोगी हो सकती है. फिर भी केवल उत्साह में बड़ा निवेश करने से बचें. किसी योजना को शुरू करने से पहले लागत, समय और अपेक्षित परिणाम का छोटा-सा आकलन जरूर करें. स्वास्थ्य में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अति-उत्साह के कारण शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें. भोजन समय पर लें और पर्याप्त पानी पीएं. सिरदर्द या थकान महसूस हो तो आराम को नजरअंदाज न करें.

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल देकर ॐ आदित्याय नमः का 21 बार जाप करें. दिन में किसी भी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कम-से-कम 10 मिनट का अंतर रखें.

शुभ रंग: नारंगी और सुनहरा

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे. इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा उन विषयों में जा सकता है जो सामान्यतः पर्दे के पीछे रहते हैं. किसी पुराने खर्च, अधूरे कागज या निजी चिंता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी. आज जितना जरूरी बाहर की भागदौड़ है, उतना ही महत्वपूर्ण अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना भी है. अनावश्यक खर्च पर निगरानी रखें. छोटी सुविधा के लिए किया गया खर्च लगातार बढ़ सकता है. ऑनलाइन भुगतान, बैंकिंग और किसी डिजिटल लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें. किसी अजनबी लिंक, संदिग्ध संदेश या जल्द लाभ के प्रस्ताव पर भरोसा न करें. यदि कोई वित्तीय दस्तावेज भेजना हो तो प्राप्तकर्ता और विवरण दोबारा जांचें. दूर स्थान से जुड़ा कोई काम सामने आ सकता है. यात्रा आवश्यक हो तो समय-सारणी में पर्याप्त अंतर रखें, क्योंकि अंतिम समय में बदलाव परेशानी दे सकता है. विदेश या दूरस्थ ग्राहक से संबंधित काम करने वालों को मेल, फाइल और समय-सीमा में गलती से बचना होगा. कामकाज में आज पर्दे के पीछे तैयारी करने का समय अधिक प्रभावी रहेगा. नई योजना को तुरंत सार्वजनिक करने के बजाय पहले उसकी कमियों को पहचानें. स्वास्थ्य के मामले में आराम की कमी आज ज्यादा महसूस हो सकती है. आंखों में थकान, नींद का असंतुलन या पैरों में भारीपन हो तो काम के बीच विश्राम लें. रात में देर तक स्क्रीन देखने की आदत कम करना विशेष रूप से उपयोगी रहेगा. दोपहर और शाम को आध्यात्मिक या आत्मचिंतन से जुड़े कार्य मन को स्थिर कर सकते हैं. लेकिन पूजा-पाठ के नाम पर केवल चिंता से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखने की बजाय कुछ समय वास्तविक विश्राम को भी दें.

उपाय: भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को चप्पल या दैनिक उपयोग की वस्तु दान करें.

शुभ रंग: धानी और क्रीम

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे. आज लाभ, आय के नए रास्ते और प्रभावशाली संपर्कों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है और उसके माध्यम से ऐसा काम सामने आ सकता है जिसे आगे चलकर आर्थिक लाभ में बदला जा सके. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास का कोई परिणाम मिलने की उम्मीद भी बन सकती है. व्यापार में ग्राहक बढ़ाने या किसी पुराने संपर्क को दोबारा सक्रिय करने का अच्छा अवसर मिलेगा. आपकी सामाजिक पहचान किसी काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है. हालांकि हर परिचय को व्यावसायिक अवसर मान लेना ठीक नहीं. किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर साझेदारी या निवेश का फैसला न करें. पहले उसकी विश्वसनीयता और शर्तों को जांचें. नौकरी करने वालों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर रहेगा. किसी टीम या प्रोजेक्ट में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. वेतन वृद्धि, प्रोत्साहन या भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा हो तो अपनी उपलब्धियों के ठोस उदाहरण रखें. केवल अपेक्षा जताने के बजाय आपने संस्था के लिए क्या योगदान दिया है, यह बताना अधिक प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन लगातार सामाजिक और पेशेवर गतिविधियों से थकान जमा हो सकती है. देर रात तक जागकर काम पूरा करने की बजाय आराम के लिए समय निकालें. शरीर में पानी की कमी न होने दें.

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करके ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें. अपनी आय में से छोटी राशि अलग रखकर बचत की शुरुआत करें.

शुभ रंग: गुलाबी और सफेद

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे. आज पेशेवर क्षेत्र आपकी प्राथमिकता बन सकता है. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने की चुनौती मिलेगी और उसके साथ अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रह सकती है, इसलिए छोटी लापरवाही भी अपेक्षा से अधिक दिखाई दे सकती है. कार्यस्थल पर निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखें. किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो उसके व्यवहार को चुनौती देने के बजाय काम के परिणाम पर ध्यान दें. अधिकारी के सामने शिकायत रखने की जरूरत हो तो समाधान का विकल्प भी साथ रखें. आपकी बात का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब उसमें स्पष्टता और व्यावहारिकता होगी. व्यापारियों के लिए कोई बड़ा ग्राहक, नया ऑर्डर या व्यावसायिक बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है. कीमत तय करते समय केवल ग्राहक को आकर्षित करने के लिए मार्जिन बहुत कम न करें. पुराने बकाये की स्थिति भी जांचें. स्वास्थ्य में काम के दबाव का असर नींद और पाचन पर पड़ सकता है. भोजन छोड़कर काम करने की आदत नुकसान पहुंचाएगी. लगातार स्क्रीन पर काम करने वालों को आंखों और गर्दन को आराम देना चाहिए. शाम को थोड़ी शारीरिक गतिविधि मानसिक तनाव कम करेगी.

उपाय: किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और सफेद

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे. आज सोच का दायरा बढ़ाने और किसी विषय को नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा. शिक्षा, मार्गदर्शन, दूर स्थान, भाग्य तथा उच्च अध्ययन से जुड़े मामले गति पकड़ सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको ऐसी दिशा दिखा सकती है जिस पर आपने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था. किसी यात्रा की योजना बन रही है तो उसकी तैयारी आगे बढ़ाई जा सकती है. दूर की यात्रा में जल्दबाजी से बचें और जरूरी दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखें. यात्रा के दौरान समय-सारणी में अचानक बदलाव संभव है, इसलिए बहुत कसी हुई योजना बनाने से असुविधा हो सकती है. आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी मान्यता को ही अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं. किसी गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपकी योजना में सुधार कर सकती है. धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है, मगर केवल बाहरी कर्मकांड के बजाय उसके पीछे के अर्थ को समझना आपके लिए अधिक संतोषजनक रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु के सामने पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: हल्दी पीला और क्रीम

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. दिन आपको उन मामलों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें सामान्यतः नजरअंदाज कर दिया जाता है. अचानक कोई पुराना दस्तावेज, आर्थिक जिम्मेदारी या परिवार से जुड़ा संवेदनशील विषय सामने आ सकता है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय जानकारी जुटाकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा. साझा धन, कर्ज, बीमा, टैक्स या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. किसी भुगतान को केवल मौखिक भरोसे पर पूरा न करें. दस्तावेजों की तारीख, राशि और शर्तों की जांच करें. डिजिटल लेनदेन करते समय ओटीपी या बैंक संबंधी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें. कामकाज में अचानक बदलाव आपकी योजना को प्रभावित कर सकता है. कोई जरूरी कार्य अंतिम समय में वापस आपके पास आ जाए तो नाराज होने के बजाय उसकी प्राथमिकता तय करें. व्यापार में ग्राहक या साझेदार की ओर से ऐसी शर्त आ सकती है जिसे स्वीकार करने से पहले समय लेना जरूरी होगा. स्वास्थ्य में तनाव के कारण पाचन बिगड़ सकता है या नींद हल्की रह सकती है. बहुत देर तक काम करते रहने के बजाय दिन समाप्त करने का निश्चित समय रखें. भारी भोजन और देर रात की चाय-कॉफी कम करना लाभ देगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करके ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल जैसी उपयोगी वस्तु दान करें.

शुभ रंग: चारकोल ग्रे और गहरा नीला

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. आज आपका ध्यान साझेदारी, महत्वपूर्ण मुलाकातों और लोगों के साथ संतुलन बनाने पर रहेगा. अकेले निर्णय लेने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से विचार-विमर्श करने पर नई दिशा मिल सकती है. व्यापार में ग्राहक, पार्टनर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होने वाली बातचीत आगे का रास्ता खोल सकती है. व्यावसायिक समझौते के लिए दिन उपयोगी हो सकता है, लेकिन उत्साह में शर्तें स्वीकार न करें. भुगतान, कमीशन, समयसीमा और जिम्मेदारियों को लिखित रूप में स्पष्ट रखना जरूरी होगा. सामने वाला व्यक्ति बहुत आकर्षक प्रस्ताव दे तो भी तुरंत हामी भरने के बजाय सोचने का समय लें. मौखिक आश्वासन बाद में विवाद का कारण बन सकता है. नौकरी में टीम के साथ काम करते हुए सहयोग की जरूरत रहेगी. किसी सहकर्मी के काम करने के तरीके से असहमति हो सकती है. उसे व्यक्तिगत मुद्दा बनाने के बजाय परिणाम पर ध्यान दें. वरिष्ठ के सामने अपनी बात रखते समय दूसरे की कमियां गिनाने के बजाय अपने सुझाव को मजबूत बनाएं. व्यक्तिगत संबंधों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. किसी करीबी से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने पर दूरी बनाने की जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य में तनाव का असर नींद या गर्दन-कंधे के क्षेत्र में महसूस हो सकता है. लंबे समय तक मोबाइल देखने से बचें. शाम को हल्की स्ट्रेचिंग या शांत चाल से टहलना राहत दे सकता है.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित कर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद दंपती को भोजन या दैनिक उपयोग की वस्तु भेंट करें.

शुभ रंग: आसमानी और सफेद

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे. आज लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसी छोटी परेशानियों पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलेगा जो लगातार आपका समय ले रही थीं. दिन की शुरुआत में कामों की संख्या अधिक लग सकती है, लेकिन एक-एक करके निपटाने पर स्थिति संभल जाएगी. नौकरी में आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा हो सकती है. किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाए तो काम को क्रमबद्ध करें. हर चीज स्वयं करने की कोशिश से थकान बढ़ेगी. जहां संभव हो, काम बांटें और समयसीमा पहले से स्पष्ट रखें. वरिष्ठ के सामने अपनी समस्या बताते समय केवल कठिनाई नहीं, उसका समाधान भी रखें. व्यापार में प्रतियोगिता को लेकर दबाव महसूस हो सकता है.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को दही, चावल या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा

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