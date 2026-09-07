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Taurus Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: सहयोगियों से बातचीत का मिलेगा लाभ, आर्थिक मामलों में पकड़ होगी मजबूत

Taurus Horoscope Today 07 September 2026, Vrishabh Rashifal: आज का दिन बाहरी उपलब्धियों से अधिक मानसिक प्राथमिकताओं को पहचानने का संकेत देगा. आर्थिक मामलों को लेकर आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों या सहयोगियों के साथ बातचीत में लाभ मिल सकता है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: सहयोगियों से बातचीत का मिलेगा लाभ, आर्थिक मामलों में पकड़ होगी मजबूत
Taurus Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 07 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: वृषभ राशि के लिए आज का दिन बाहरी उपलब्धियों से अधिक मानसिक प्राथमिकताओं को पहचानने का संकेत देगा. दोपहर 12:38 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे. इस कारण पहले चरण में धन, बोलचाल और पारिवारिक निर्णय महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि दोपहर के बाद प्रयास, संपर्क और व्यक्तिगत पहल को अधिक बल मिलेगा.

सुबह के समय आर्थिक मामलों को लेकर आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है. आय-व्यय का हिसाब देखने, भुगतान की योजना बनाने या किसी वित्तीय उलझन को स्पष्ट करने का अच्छा अवसर मिलेगा. हालांकि दूसरे भाव का चंद्रमा भावनाओं को शब्दों में जल्दी बदल सकता है. इसलिए किसी करीबी व्यक्ति के साथ पैसों या पुराने मतभेद को लेकर कठोर भाषा इस्तेमाल न करें. बात छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर अपेक्षा से लंबा चल सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों या सहयोगियों के साथ बातचीत में लाभ मिल सकता है. किसी पुराने संपर्क से काम की संभावना खुल सकती है. फिर भी केवल आकर्षक प्रस्ताव देखकर निर्णय न लें. भुगतान की शर्तें, समयसीमा और जिम्मेदारियां पहले स्पष्ट कर लेना आपके हित में रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखने का अवसर बन सकता है, लेकिन शिकायत रखने के बजाय समाधान प्रस्तुत करना ज्यादा प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आने से आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी काम के लिए स्वयं आगे बढ़ने, संपर्क करने या लंबे समय से टल रही बातचीत शुरू करने का मन बनेगा. छोटी दूरी की यात्रा या अचानक कार्यक्रम बन सकता है. इस समय आपकी सफलता दूसरों के सहयोग से कम और आपकी पहल से अधिक जुड़ी रहेगी. यदि आप किसी नए विचार पर काम करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे स्तर से करना बेहतर होगा.

भाई-बहन अथवा करीबी रिश्तों में संवाद का विषय उभर सकता है. यहां सावधानी यह रखनी होगी कि सामने वाले की बात पूरी सुने बिना निष्कर्ष न निकालें. आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षा के अनुसार सहयोग नहीं कर रहा, जबकि वास्तविक कारण परिस्थितियां भी हो सकती हैं. दोपहर के बाद मानसिक दबाव कम करने के लिए लगातार मोबाइल या सोशल मीडिया में उलझे रहने से बचें. बहुत अधिक सूचनाएं एक साथ मिलने से निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से भोजन का समय अनियमित न होने दें और गले अथवा पाचन से संबंधित छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें.


उपाय: सुबह सफेद चंदन का तिलक लगाकर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. किसी छोटी कन्या को फल या दूध से बनी मिठाई भेंट करें.
शुभ रंग: सफेद और आसमानी.
 

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