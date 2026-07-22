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Virgo Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सफलता, रिश्तों में भरोसा रखें मजबूत

Virgo Tarot Card Horoscope 22 July: Nine of pentacles की ऊर्जा जीवन में अच्छे समय के आने की सूचना, व्यवस्था का महत्व तथा अपने आत्मविश्वास और मनोबल से जीवन में संतुलन बनाए रखने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: नई जिम्मेदारियां दिलाएंगी सफलता, रिश्तों में भरोसा रखें मजबूत
ईमानदारी और विश्वास आज सफलता के साथ रिश्तों में भी मजबूती लाएंगे.

Virgo Tarot Card Horoscope 22 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज अनुशासन, ईमानदारी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अवसर सफलता का मार्ग खोल सकते हैं. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. रिश्तों में विश्वास, संवाद और समझदारी बनाए रखने से मधुरता बनी रहेगी.

व्यक्तिगत/Personal: घरेलू जिम्मेदारियां पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे. परिवार की महिलाओं का अनुशासन और व्यवस्था जीवन में संतुलन बनाए रखेगी. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में परिवार समेत शामिल हो सकते हैं. समाज में अपनी पहचान सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे. इस समय ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मेलजोल ना बढ़ाएं जिसका मित्रता अच्छे लोगों से ना हो. घर की महिलाओं को परिवार की आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी दे सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में ऐसी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. जो आगे भविष्य में अच्छा लाभ लेकर आ सकती है. व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध लाभदायक सिद्ध होंगे. इस समय आपको कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. जिससे पूरा करने में बहुत बारीकी से कार्य करने आवश्यकता पड़ सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है. आपकी मेहनत और ईमानदारी नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ अच्छे पद प्राप्ति की उम्मीद लेकर आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: बागवानी या पेड़ पौधों से जुड़े कार्य मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं. इस समय जोड़ों का दर्द परेशानी बन सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अनावश्यक खर्चों के चलते परिवार का बजट बिगाड़ सकता है. साथी के साथ मिलकर खर्चों में कमी लाने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंधों में भरोसा और विश्वास की भावना मजबूत करने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर अनबन रिश्ते में दूरियां ला सकतीहै.

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