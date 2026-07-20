RO के पानी का TDS कितना होना चाहिए? जानिए कब करानी चाहिए RO की सर्विस

आजकल शहरों से लेकर गांवों तक, हर घर में RO मशीन आपको देखने को मिल जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस RO का पानी आप साफ समझकर पी रहे हैं, वो सच में आपकी सेहत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? अक्सर हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं पहला, RO के पानी का TDS कितना होना चाहिए? और दूसरा, इसकी सर्विस कब करानी चाहिए? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

​TDS क्या होता है? (TDS Kya Hai)

TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स Total Dissolved Solids. आसान शब्दों में कहें तो पानी में घुले हुए मिनरल्स जैसे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमक की मात्रा. यही मिनरल्स हमारे शरीर की हड्डियों और सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं.

​RO के पानी का सही TDS कितना होना चाहिए? (TDS Level For Ro Water)

हेल्थ एक्सपर्ट्स और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, पीने के पानी का TDS 50 से 150 के बीच सबसे बढ़िया माना जाता है. अगर आपका RO पानी का TDS 50 से कम कर देता है, तो समझ लीजिए कि पानी में से सारे जरूरी मिनरल्स गायब हो चुके हैं. ऐसा पानी एकदम मरा हुआ होता है. इसे लगातार पीने से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, बालों का झड़ना शुरू हो सकता है और आपको हर वक्त थकान महसूस हो सकती है.

दूसरी तरफ, अगर TDS 300 से ज्यादा है, तो पानी का स्वाद थोड़ा भारी और खारा लगेगा. इसलिए जब भी सर्विस वाला आए, तो उसे बोलकर अपने RO का TDS 70 से 150 के बीच सेट कराएं. आप चाहें तो ऑनलाइन मिलने वाला TDS मीटर खरीदकर खुद भी अपने पानी का TDS चेक कर सकते हैं.

​RO की सर्विस कब करानी चाहिए?

ज्यादातर लोग तब तक अपने RO की तरफ देखते भी नहीं हैं, जब तक कि वो पानी देना बंद न कर दे या उसमें से अजीब सी बदबू न आने लगे. ये बहुत बड़ी गलती है. खराब फिल्टर वाला पानी पीना सीधे बीमारियों को दावत देना है. सही समय पर सर्विस के लिए इन बातों का ध्यान रखें.

​मशीन के बाहर जो सफेद रंग की बोतल लटकी होती है, उसे हर 3 से 4 महीने में बदलवा लेना चाहिए. क्योंकि सारी मिट्टी और गंदगी सबसे पहले वहीं रुकती है.

मशीन के अंदर वाले फिल्टर्स को हर 6 से 8 महीने में चेंज कराना जरूरी है.

RO मेम्ब्रेन यह RO का सबसे मेन पार्ट है. इसे आप 1 से 2 साल के बीच बदलवा सकते हैं.

यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके घर में आने वाले सप्लाई के पानी में कितनी गंदगी है.

​कैसे पहचानें कि सर्विस का टाइम आ गया है?

अगर पानी भरने की स्पीड बहुत कम हो गई है, पानी का स्वाद थोड़ा कड़वा या अजीब लग रहा है, या फिर मशीन से खट-खट की तेज आवाज आ रही है, तो समझ जाएं कि आपके RO को मैकेनिक की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- अचानक कोई बेहोश हो जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं, पहले करें ये काम, वरना बढ़ सकती है परेशानी