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Virgo Tarot Card Rashifal: नए व्यक्ति से मुलाकात से बदलाव, कार्यस्थल पर मिलेगा सहयोग

Virgo Tarot Card Horoscope 20 August: he Fool की ऊर्जा जोखिम भरे फैसलों से बचने, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने और सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रही है.आइए जानते हैं कन्या राशि के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: नए व्यक्ति से मुलाकात से बदलाव, कार्यस्थल पर मिलेगा सहयोग
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 20 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन बड़े बदलाव ला सकती है. पहले से अधिक सकारात्मक जीवन में बढ़ती नजर आए. नए विषय का ज्ञान की प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. अपनी समझदारी और सूझबूझ से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. परिवार की किसी सदस्य की अपने प्रिय से विवाह करने की इच्छा को परिजनों की सहमति प्राप्त हो सकती है. परिवार के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे. संतान की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. अपने साथी का सहयोग करें और उसकी परेशानियों को सुने. 

व्यवसायिक/ Professional:

बिना पूरी जानकारी लिए जोखिमपूर्ण कार्यों को ना करें. इससे सामने वाले जोखिम से होने वाले नुकसान या लाभ का अनुमान लगाना मुश्किल होगा. व्यवसाय में साझेदार की नई सोच का उपयोग नए एवं पुराने संपर्कों के साथ रिश्ते मजबूत करने में कर सकते हैं. कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य विभाग में होने के कारण कार्य स्थल पर कार्यभार बढ़ सकता है. जिसके चलते वातावरण तनाव ग्रस्त हो सकता है. इस समय कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, साथ ही कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने से कार्यभार में कमी लाई जा सकती है. कार्य स्थल की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

लंबे समय तक भूखे रहने तथा लगातार देर रात तक जागने से बचे. भोजन और नींद का समय नियमित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. इस पेज का उपयोग शेयर मार्केट में लाभ कमाने में कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

रिश्तो में केवल अपनी सुविधा की वजह दूसरे की जरूरत भी समझे. किसी पुराने मित्र के साथ  नजदीकियां बढ़ सकती है.

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