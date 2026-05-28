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Leo Tarot Card: पुरानी गलतफहमी दूर करने का प्रयास सफल, कानूनी मामलों में राहत और संगीत में नए अवसर मिलेंगे

Leo Tarot Card Horoscope 19 June: Ace of swords की ऊर्जा जीवन में नए बदलाव की ऊर्जा, पुरानी बातों को करीबी लोगों के सामने साझा करना और कार्य क्षेत्र में अपने विचारों को स्पष्ट से उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card: पुरानी गलतफहमी दूर करने का प्रयास सफल, कानूनी मामलों में राहत और संगीत में नए अवसर मिलेंगे
पुरानी उलझनों का समाधान और नए अवसर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 19 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: पुरानी गलतफहमियां दूर होने और आरोपों से राहत मिलने से मन हल्का रहेगा. कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद बन सकती है. लेखन, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्ट सोच और नई तकनीकों का उपयोग सफलता दिला सकता है. आर्थिक मामलों में समझदारी नुकसान से बचाएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जबकि रिश्तों में खुलकर बातचीत करते समय संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार के किसी सदस्य के साथ चली आ रही पुरानी गलतफहमी का सच सबके सामने ला सकते है.अपने ऊपर लगे हुए गलत आरोप से बरी हो सकते हैं. सबसे पुराने कानूनी मामले का निर्णय पक्ष में होने की उम्मीद होने से राहत महसूस कर सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से किसी बड़े आर्थिक नुकसान को टालने में सफल रहेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: लेखन या संगीत जगत से जुड़े लोगों को किसी बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है. कार्य क्षेत्र में नई तकनीक की मदद से कार्यों को कम समय में पूरा करने की योजना बना सकते हैं. इस समय अपने कर्मचारियों को अपडेट करने का प्रयास करेंगे. किसी परियोजना में आ रही समस्या को लेकर आपके स्पष्ट और तीखे विचार उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं संभव है, कि आप उस परियोजना में महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना जल्द ही मिलने की उम्मीद बन रही है. 

स्वास्थ्य/Health: आप स्वयं को हल्का और चुस्त-दुरस्त महसूस करेंगे. दिनचर्या में हल्के-फुल्के व्यायाम शामिल करके खुद को स्वस्थ बना सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: समझदारी से किसी आर्थिक नुकसान से स्वयं को बचा सकते हैं. दिखावे के लिए अनावश्यक पैसा खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship: साथी के साथ किसी छुपी हुई बात को साझा कर सकते हैं. इससे सामने वाला नाराज हो सकता है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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