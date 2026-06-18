पहली बार सामने आई जॉर्जिया मेलोनी की लाडली, कैमरा देख मां के पीछे छिपी; देखें वीडियो

- फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हुईं थीं.
- मेलोनी की लगभग दस वर्षीय बेटी जिनेव्रा मीडिया की भीड़ से बचने के लिए अपनी मां के पीछे छिपती नजर आई.
- जिनेव्रा का मासूम अंदाज कैमरों में कैद हुआ और अधिकारियों ने उन्हें स्वागत समारोह के बाद एक उपहार दिया.
फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया. इस वैश्विक मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंचीं, जिनकी मौजूदगी पहले से ही सुर्खियों में रही. इस बीच सम्मेलन से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेलोनी की करीब 10 साल की बेटी कैमरों से बचती हुई नजर आ रही है.
वीडियो में वह अपनी मां के पीछे छिपने की कोशिश करती दिखाई देती हैं और मीडिया की भीड़ से दूरी बनाने का प्रयास करती नजर आती हैं. अब मासूम अंदाज में कैमरों से बचने का यह दृश्य लोगों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.
All eyes on Ginevra Giambruno— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 17, 2026
The shy and lovely daughter of Italian Prime Minister Giorgia Meloni and her ex-partner Andrea Giambruno
She's turning ten this year
Giorgia, besides being an incredibly strong leader, is also a single mom 🇮🇹🫶 https://t.co/DuisS7T43O pic.twitter.com/dzdiwsH1Gm
वीडियो में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बेटी जिनेव्रा का मासूम अंदाज देखने को मिल रहा है. वह विमान से उतरते समय अपनी मां का हाथ थामे रहती हैं. जानकारी के अनुसार, स्वागत समारोह के बाद अधिकारियों ने जिनेव्रा को एक गिफ्ट भी दिया.
साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बताया कि आखिरकार उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ ही दिया. कुछ महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि वह कभी सिगरेट नहीं छोड़ सकतीं. लेकिन अब उन्होंने बताया है कि उन्हें स्मोकिंग छोड़े महीनेभर से ज्यादा हो गया. मंगलवार को G-7 समिट में नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने का खुलासा किया.
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