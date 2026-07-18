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Pisces Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र में अपनी सोच और व्यवहार में समयानुसार करें परिवर्तन, आज अधूरा पड़ा कार्य होगा पूरा

Pisces Tarot Card Horoscope 18 July: The Star की ऊर्जा अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास, महत्वपूर्ण सभी जानकारी को लेकर सजगता और कार्यों में सही व्यवस्था से परेशानियों से दूर होने का सुझाव लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: कार्य क्षेत्र में अपनी सोच और व्यवहार में समयानुसार करें परिवर्तन, आज अधूरा पड़ा कार्य होगा पूरा
किसी अजनबी से व्यवसाय संबंधी गोपनीय जानकारियां साझा न करें.
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Pisces Tarot Card Horoscope 18 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कर सकते है. जीवनसाथी के बुरे व्यवहार के चलते उससे दूरी बना सकते है. इस समय निजी कार्यों की व्यस्तता के चलते  व्यवसायिक यात्रा को स्थगित कर सकते है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखने से व्यक्तित्व निखार आएगा. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में समय के अनुसार अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएं. व्यवसाय में ज्यादा काम होने से संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है. इस समय अन्य कर्मचारियों की गतिविधियों में सहयोग दें. व्यवसाय से संबंधित को महत्वपूर्ण कागजों और फाइलों को व्यवस्थित रखें. किसी अजनबी से व्यवसाय संबंधी गोपनीय जानकारियां साझा न करें. 

स्वास्थ्य/Health: सेहत बेहतर रखने के लिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. बदलते और खराब मौसम में अपना ध्यान रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: इस समय उधार लेने और देने से बचकर रहे. धन का निवेश सोच समझकर करें. 

रिश्ते/Relationship: मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे. प्रिय की नाराजगी दूर कर सकते हैं.

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