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Cancer Tarot Card: समझदारी से लिए गए फैसले दिलाएंगे सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी सकारात्मकता

Cancer Tarot Card Horoscope 17 July: Seven of wands की ऊर्जा व्यवसाय में आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी, साझेदारी में व्यवसाय लाभदायक होने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के बारे में.

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Cancer Tarot Card: समझदारी से लिए गए फैसले दिलाएंगे सफलता, रिश्तों में बढ़ेगी सकारात्मकता
संतुलित व्यवहार आज हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं.

Cancer Tarot Card Horoscope 17 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आर्थिक मामलों में सावधानी और अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक रहेगी. स्वास्थ्य के लिए तनाव कम रखना जरूरी होगा. रिश्तों में खुलकर संवाद करने से विवाह और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक प्रगति संभव है.

व्यक्तिगत/Personal: पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां और बेचैनी से राहत मिल सकती है. समय का सही इस्तेमाल करने पर स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती है. परिवार की कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है. बिना वजह किसी से ना उलझे. छोटी-छोटी बातों को बड़ी समस्याओं में ना परिवर्तित करें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में आर्थिक नुकसान होने के आशंका बन सकती है. इसलिए हिसाब किताब के कामों में सावधानी रखें. महत्वपूर्ण फैसले लेते समय कर्मचारियों और वरिष्ठ जनों की सलाह फायदेमंद साबित होगी हो सकती है. साझेदारी के व्यवसाय में मुनाफा हो सकता है. साझेदार के साथ अपने व्यवहार गरिमा पूर्ण बनाए रखें.इस समय कार्य की अधिकता के चलते राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. 

स्वास्थ्य/Health: काम का दबाव और तनाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है आराम करें.तले-भुने और मसालेदार खाने से दूर रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के लेनदेन और हिसाब किताब को लेकर लापरवाही ना करें. खरीदारी करते समय बिल जरूर लें. 

रिश्ते/Relationship: विवाह के लिए दबाव बढ़ सकता है. प्रिय से विवाह की बात परिजनों के समक्ष रखेंगे.
 

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