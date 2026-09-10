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Virgo Tarot Card Rashifal: किसी बड़ी आर्थिक योजना में निवेश पर विचार,कार्यस्थल पर सजग रहने की आवश्यकता

Virgo Tarot Card Horoscope 10 September: Four of pentacles की ऊर्जा आर्थिक योजना में निवेश करने पर विचार से लाभ, अति भावुकता से दूर रहने का प्रयास और ऑफिस में अपने टारगेट को समय पर पूरा करने से राहत की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: किसी बड़ी आर्थिक योजना में निवेश पर विचार,कार्यस्थल पर सजग रहने की आवश्यकता
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 10 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: यदि किसी बड़ी आर्थिक योजना में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं. समय अनुकूल है.ये निवेश भविष्य अच्छा लाभ दे सकता है.घर में मेहमानों के आगमन से व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है. जिसके चलते बिजी कार्यों को पूरा करने में परेशानी महसूस करेंगे. अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के जोखिम लेने से बचें. जल्दबाजी में किए गए कार्य कई बार नुकसान लेकर आ सकते हैं. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न खोएं .अति भावुकता का सामने वाला व्यक्ति फायदा उठा सकता है. 


व्यवसायिक/ Professional:

इस समय कार्यस्थल पर सजग रहने की आवश्यकता है. कंपनी के साथ किसी अन्य संस्थान का विलय होने से कई लोगों की नौकरी पर बात आ सकती है.इस स्थिति में स्वयं को लेकर आशंकित हो सकते हैं. ऑफिस के समय में अपने टारगेट को पूरा करने से राहत प्राप्त होगी. अपने सभी फैसले स्वयं लें.ऐसे लोगों से दूरी रखें. जो कर्मचारियों के बीच फूट डलवाने की मंशा रखते हो. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी के बारे में जानकारी अवश्य रखें,साथ ही अपने कर्मचारियों पर भी निगाह बनाए रखें. लालच के चलते कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

अपना नियमित चेकअप करवाते रहे. समय-समय पर चिकित्सक से परामर्श लेना स्वास्थ्य में होने वाली समस्या से बचाकर रखेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों के निवेश के लिए समय अनुकूल है. निवेश से पूर्व योजना की पूरी जानकारी अवश्य दें. 

रिश्ते/Relationship:

विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय उचित दूरी बनाए रखें. घर में सुख शांति का माहौल बनाने का प्रयास करें.

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