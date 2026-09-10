28KM का माइलेज, 360-डिग्री कैमरा, कीमत 10.5 लाख से शुरू, 4 सबसे दमदार हाइब्रिड कार

Maruti Suzuki Grand Vitara

ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल में 1.5-लीटर का इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो e-CVT ट्रांसमिशन पर चलता है. यह SUV 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी सस्ता पड़ता है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक और TPMS मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 18.43 लाख रुपये से शुरू होती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर अपने स्पोर्टी लुक और तगड़ी रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. इसमें क्रिस्टल ऐक्रेलिक ग्रिल और स्लीक LED हेडलैंप्स मिलते हैं. केबिन काफी खुला-खुला और प्रीमियम है, जहां लेदर फिनिश दी गई है. फीचर्स के तौर पर 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे की वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइव मोड्स, पैडल शिफ्टर्स, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक मिलता है.

हाइराइडर के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है. e-CVT गियरबॉक्स के साथ यह सेटअप भी 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स 16.66 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच आते हैं.

Honda City e:HEV

अगर आपको सेडान पसंद है, तो होंडा सिटी e:HEV एक क्लासिक चॉइस है. इसका लुक काफी स्पोर्टी है, जिसमें फुल-LED हेडलाइट्स, रियर स्पॉइलर और शार्प कट्स दिए गए हैं. अंदर आइवरी और ब्लैक थीम का केबिन मिलता है, जिसमें लेदर सीट्स, 8-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM और कनेक्टेड टेक शामिल हैं.

इसमें 1.5-लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करता है. e-CVT ट्रांसमिशन से लैस यह सेडान 27.13 किमी/लीटर का माइलेज निकाल लेती है. सेफ्टी में यह काफी आगे है, जिसमें होंडा सेंसिंग ADAS, 6 एयरबैग्स, लेन-वॉच कैमरा, ABS, EBD और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं. होंडा सिटी e:HEV की एक्स-शोरूम कीमत 19.00 लाख से 20.55 लाख रुपये के बीच है.

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