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Cancer Tarot Card Rashifal: राजनीति में जाने की इच्छापूर्ति, कार्यक्षेत्र में गलत भाषा के प्रयोग से बनाएं दूरी

Cancer Tarot Card Horoscope 10 June: The Star की ऊर्जा कार्यों में व्यवस्था बनाने, गलत भाषा का उपयोग न करने और परिवार में चल रही समस्या का शांति से समाधान ढूंढने की सफल कोशिश की बात कर सकती है. जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: राजनीति में जाने की इच्छापूर्ति, कार्यक्षेत्र में गलत भाषा के प्रयोग से बनाएं दूरी
पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है. 

Cancer Tarot Card Horoscope 10 June 2026 Kark Tarot Card Rashifal:- किसी राजनीतिक संपर्क से राजनीति में जाने की इच्छा पूरी कर सकते हैं. परिवार में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य के मामलों में दूरी बना सकते हैं. व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ घर की गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं. संतान की बातों को अनसुना न करें. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. 

व्यवसायिक/Professional:- कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों और सहयोगियों के साथ गलत भाषा का उपयोग न करें. इससे लोगों के साथ रिश्ते खराब हो सकते है. व्यवसाय में कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर व्यवस्था को बेहतर करेंगे. साझेदार के साथ जरूरी कागजों को व्यवस्थित कर सकते हैं. अत्यधिक काम की वजह से थकान हो सकती है. पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:- पीठ के मध्य भाग में काफी दर्द महसूस करेंगे. इस समय थोड़ा आराम और पौष्टिक भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी पुराने मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. इससे मन को संतुष्टि मिलेगी. 

रिश्ते/Relationship:- नवविवाहित दंपतियों कोई मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है. परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बनाई रहेगी.

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