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Libra Tarot Card Rashifal: किसी धार्मिक गुरु या खास व्यक्ति से जीवन में आएगा बदलाव, पढ़ें अपना राशिफल

Libra Tarot Card Horoscope 07 August: The High Priestess की ऊर्जा किसी खास व्यक्ति से मिलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव, व्यवसाय में अच्छे संपर्क बनाए रखने की बात और समझदारी और सूझबूझ से कार्यों को पूरा कर आगे बढ़ने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: किसी धार्मिक गुरु या खास व्यक्ति से जीवन में आएगा बदलाव, पढ़ें अपना राशिफल
खानपान में जरूरी बदलाव लाएं और पर्याप्त नींद ले. 
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Libra Tarot Card Horoscope 07 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: किसी खास व्यक्ति/धार्मिक गुरु से हुई मुलाकात जीवन को नई दिशा दे सकती है. पुराने अनुभव और नए विचारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें. पूर्व की गलतियों से सबक लें. समस्याओं को लेकर परिवार या मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. किसी बात के समझ ना आने पर सामने वाले के सामने अपने विचार खुलकर प्रकट करें. जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो. 

व्यवसायिक/ Professional

जल्द ही प्रमोशन के साथ कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना नजर आ रही है. सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होने से कार्य को पूरा करने में सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मेहनत और समझदारी की उच्च अधिकारी प्रशंसा कर सकते हैं. व्यवसाय में दूर दृष्टि और लोगों के साथ संपर्क अच्छा बनाए रखने की कला व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. नए पुराने संपर्कों से रिश्ते में मधुरता बनी हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

अपच और गैस की परेशानी को नजरअंदाज ना करें. खानपान में जरूरी बदलाव लाएं और पर्याप्त नींद ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance

टैक्स चोरी न करें. समय-समय पर अपने वित्तीय लेनदेन का हिसाब किताब स्वयं करते रहे. 

रिश्ते/Relationship

किसी गलतफहमी के चलते पूर्व में प्रेम संबंध टूट चुका है. इस समय वाणी की कठोरता से बचकर रहे.

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