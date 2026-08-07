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Aries Tarot Card Rashifal: मित्र के घर किसी समारोह में पुराने कुछ मित्रों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें अपना राशिफल

Aries Tarot Card Horoscope 07 August: Six of cups की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में छुपी हुई बातों के सामने आने से तनाव, व्यवसाय में पुराने संपर्कों के साथ लाभदायक स्थिति बनने की उम्मीद और नानी या दादी से कीमती उपहार की प्राप्ति से मन में प्रसन्नता की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: मित्र के घर किसी समारोह में पुराने कुछ मित्रों से हो सकती है मुलाकात, पढ़ें अपना राशिफल
खरीदारी का पक्का बिल जरूर लें. 
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Aries Tarot Card Horoscope 07 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी की चुगली करने के कारण परिवार में आपकी छवि बिगड़ सकती है. कोई छिपी हुई बाद अचानक सामने आ सकती है. जिसके चलते परिजनों के सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे. बच्चों की उधमी गतिविधियों के चलते पड़ोसी से विवाद हो सकता है. सामने वाली से माफी मांग कर विवाद से बच सकते हैं. नानी या दादी से कीमती वस्तु उपहार प्राप्त हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में किसी पुराने संपर्क से पारिवारिक संबंध बन सकते हैं. जिसके चलते व्यवसाय में अच्छा लाभ होने की संभावना बन रही है. नौकरी में स्थानांतरण की सूचना चिंता में डाल सकती है. परिवार के कारण नौकरी बदलने पर विचार करेंगे. सरकारी कार्यालय से जुड़े कर आसानी से पूरे होंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात राजनीति में जाने की इच्छा को पुनः जीवित कर सकती है.

स्वास्थ्य/Health

बार-बार बारिश में भीगने से तेज बुखार और जुकाम हो सकता है. गर्म पदार्थों का सेवन करें और पर्याप्त आराम लें.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी समारोह के लिए काफी खरीदारी कर सकते हैं. खरीदारी का पक्का बिल जरूर लें. 

रिश्ते/Relationship

मित्र के घर किसी समारोह में पुराने कुछ मित्रों से मुलाकात हो सकती है. इस समय पुरानी यादों को ताजा करेंगे.

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